¿Discriminación laboral desde los 35 años?

Por: Lilia Aguilar Gil

Que los 35 años sean motivo de discriminación laboral por edad parece drástico y un tanto increíble. Pero es una realidad fácilmente comprobable al observar los anuncios de comercios e intentar buscar trabajo a través de las plataformas digitales colocadoras de empleos. Los límites de edad para algunos empleos son de 35 años, y no hay una explicación que los justifique. Estamos ante una discriminación laboral que vulnera los derechos de este grupo etario y quita valiosas oportunidades de ingreso familiar.

El Centro Contra la Discriminación A.C. llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un caso que alegaba la discriminación laboral de la que son parte las plataformas digitales de empleo, pues la A.C. detectó que las oportunidades laborales publicadas limitan la oferta de empleo a una edad determinada, existen vacantes exclusivas para un género y se pide solicitud de CV con fotografía.

Los datos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG), son muy claros en este sentido. De acuerdo con el ex presidente de la ANDLEG, Javier Vázquez Robles, el 90% de las vacantes ofrecidas en el mercado laboral dejan fuera a los mayores de 35 años.

Vázquez Robles informó que la oferta laboral disponible para ese segmento poblacional se reduce a 10%, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante, desperdiciando así años de experiencia.

En el caso de personas de 60 años o más, la vulnerabilidad se acentúa aún más, pues es el grupo que experimenta mayores tasas de analfabetismo. Graciela Bensusán, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), señala que de cada 10 personas de 60 años o más, tres no saben leer ni escribir. Este grupo es el que tiene el mayor porcentaje de personas con educación básica incompleta y uno de los más bajos con educación media superior y superior.

La constitución, tratados internacionales suscritos por México y la legislación en la materia contienen disposiciones para evitar la discriminación laboral, sin embargo, aún hacen falta ser más claros para impedir que siga sucediendo.

Aunado a esto, las proyecciones demográficas de México muestran una clara tendencia al envejecimiento progresivo de la población durante los próximos treinta años. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) para el año 2050, la población adulta representará una proporción cada vez más alta, mientras la tasa de natalidad seguirá disminuyendo, reduciendo así la proporción de población joven en el futuro.

La discriminación laboral por edad vulnera los derechos de las personas, por ello, y como un compromiso con los juarenses que de viva voz me expresaron la injusticia que viven al ser discriminados por la edad, esta semana presentaré iniciativa de ley para contribuir a la formación de una política pública integral que combata efectivamente la discriminación contra personas mayores de 45 años en los centros de trabajo y que permita su reingreso a la fuerza laboral en condiciones de equidad. La propuesta pide que la Secretaría de Trabajo del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, deberán garantizar el derecho a no ser discriminado.

Tener 35 años no pueden ser motivo de discriminación laboral, las capacidades, no la edad ni las apariencias deben ser el único motivo para contratar o no a las personas. Buscamos reforzar que ese sea el único criterio.