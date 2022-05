Discursos de odio también matan 

Masacre en Texas de niños de origen mexicano

¡Suficiente!, ¿Cuándo haremos algo?

El tiroteo del 14 de mayo en Búfalo, Nueva York, que dejó 10 víctimas afroamericanas y el registrado el 24 de mayo en Uvalde, Texas, en el que murieron 21 personas, algunas de origen mexicano, son episodios de violencia en los que se manifiesta el “odio racial”.

A raíz de estos hechos se ha responsabilizado a la venta masiva de armas y a medios de comunicación y plataformas en redes sociales, por promover la polarización social y la llamada “teoría del gran reemplazo” que al parecer inspiró al pistolero de Búfalo.

Fox News, y sobre todo el comentarista Tucker Carlson han impulsado fuertemente dicha teoría, la que asegura que los inmigrantes no blancos y no cristianos están llegando para “reemplazar” a los estadounidenses blancos.

Cada noche, Carlson promueve abiertamente el racismo, desafortunadamente con mucho éxito. Es seguidor de Donald Trump y defendió el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero dell año 2021.





El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, solicitó a los directivos de Fox News que dejen de promover la idea del “reemplazo”, al igual que se eliminen las referencias en las plataformas sociales del The New York Times, The Washington Post, Rolling Stone y Los Ángeles. No ha habido respuesta.





Líderes pacifistas de todo el mundo entero ha condenado las constantes en los Estados Unidos, donde se manifiesta el racismo y la venta “masiva” de armas de fuego.





Una de las voces que más ha impactado es la de Steve Kerr, entrenador de la NBA, quien se mostró devastado por los asesinatos de 18 menores y tres adultos en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, una localidad de 16,000 habitantes a 130 kilómetros de San Antonio. Algunas de las víctimas son de origen mexicano.

El partido del pasado martes, entre su equipo, Golden State Warriors, y Dallas Mavericks, pasó a segundo plano. Al medio tiempo tomó el micrófono y dijo: “En los últimos 10 días hemos tenido ancianos y negros asesinados en un supermercado, ahora tenemos niños muertos en una escuela”.





Muy enojado manifestó: “¿Cuándo vamos a hacer algo?. Estoy tan cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera. Ya es suficiente”, subrayó.

Kerr está en contra de 50 senadores que se niegan a votar sobre la ley para prohibir el control de armas de fuego en los Estados Unidos. Cuando ya lo hicieron en Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido. En estos países bajó considerablemente la violencia.

A pesar de la ola de violencia, existen iniciativas para reformar las regulaciones sobre armas, pero han fracasado en el Congreso, dejando casi indefensos a los estados y los consejos locales, como sucedió en Uvalde.

En dicho pueblo Salvador Ramos vivía con sus abuelos, pues sus padres estaban separados, compró legalmente dos rifles de asalto y decenas de municiones, a los pocos días de cumplir 18 años. Como tantos otros atacantes de tiroteos masivos en EU, estaba interesado en “matar”.





Las autoridades policiacas tuvieron tiempo suficiente para evitar la tragedia, pero demostraron incapacidad. Y es que Salvador “dio varios avisos” desde que compró las armas, en sus mensajes por internet, durante el atentado a su abuela, en el percance de su camioneta y finalmente su atrincheramiento en la escuela.

Fueron 90 minutos de tensión y no saber qué hacer por parte de la policía del condado. Hoy son objeto de una investigación.

Salvador era un estudiante de secundaria retraído, acosado, con pocos o ningún amigo. Hoy su nombre se suma a una creciente lista de victimarios que tiene una vez más a toda una comunidad en el duelo. ¡Suficiente!, ¿cuándo haremos algo?…





