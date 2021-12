Disipar aquel tornado

Por: Sebastián Sáenz Nieto

Una ciudad con falta de identidad, no puede prosperar por sí sola.

Debido a problemas en seguridad pública, las personas tienen miedo al salir de casa para ir a trabajar, la alta tasa en feminicidios impide que cientos de mujeres puedan salir a dar un esfuerzo para ganarse la vida y la de sus familias en algunos casos.

De esta manera las fábricas pierden el material humano que tanto se necesita y desesperadamente optan por enviar autobuses para hacer la pesca en estados del sur, donde con éxito sus redes atraparán a migrantes que irán con la ilusión de obtener ingresos en una manera fácil y rápida. Con antelación, la urbe se prepara para la arribada y de la tierra comienzan a surgir fraccionamientos en la periferia para los inquilinos que llegan y que sin importar el motivo que los haya hecho morder el anzuelo, su estadía en la ciudad será solamente a corto plazo. La idea principal es obtener dinero para transformarlo en una remesa, que sus familiares se encargarán de emplearlo y cuando éste regrese a su pueblo natal, puedan juntos cosechar el fruto que les dará una mejor calidad de vida.

Aquí podemos observar el inicio de un problema social debido a que estas personas no tienen sentimiento de pertenencia alguno en la ciudad, a pesar de que ahí vivan y trabajen. La idea de que solamente van a estar por un tiempo breve no les permite cuidar el espacio que les rodea. Esta alegoría bíblica sobre el lavado de manos de Poncio Pilato, se expande hasta el núcleo urbano donde residen los mismos habitantes cuyas raíces se encuentran bajo ese suelo, generando así una falta de identidad en toda la población.

Terminada su estancia en la ciudad, los migrantes se marchan y dejan una gran cantidad de casa-habitaciones abandonadas y no sólo eso, también aquel desarraigo que continúa creciendo en los habitantes y heredándose a nuevas generaciones cual joya familiar. El no cuidar lo que es nuestro, ocasionará el nacimiento de problemas en salud pública, en seguridad y hará que surja un rezago de servicios que no se puede atender debido al déficit de ingresos en la ciudad, puesto que los forasteros consumen sin pagar impuestos. El paso de este tornado es un ciclo que se repite cada cierto número de años.

No hace falta mencionarlo, pero, una ciudad que aporta una cantidad inimaginable de impuestos a la federación y que a cambio recibe migajas, indiscutiblemente siente el abandono. El gobierno juega un papel muy importante porque al crear políticas públicas que emplee específicamente para sacar de la banca a dicha ciudad, podrá incitar a sus ciudadanos a ¨Ponerse la camiseta¨.

Cuando los miembros de una comunidad se sientan orgullosos del lugar que los ha visto crecer personal y profesionalmente, harán lo posible por defenderlo y no permitirán que fenómenos políticos, económicos y sociales como éste, los arranquen de sus raíces para convertirlos en unos antipáticos con su localidad. Entonces, es ahora cuando debemos apreciar lo que nos rodea y disipar aquel tornado.