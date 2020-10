¿División o integración de poderes?

La semana pasada fuimos testigos de uno de los poderes que pensábamos, por su formación, tendríamos independiente. Mas, con un voto dividido, se “aprueba” la famosa consulta para ver si se investiga a los expresidentes. De varios de los comentarios que surgieron resalta el de uno de los miembros de la suprema corte “la justicia no se consulta”, y también la gran pregunta de por qué bajó con una consulta y no directo con una denuncia o una investigación, lo cual definitivamente sería necesario. Otro punto relevante es que, ante la petición del Ejecutivo a la realización o no de la consulta, sorprendentemente se dan la “atribución” de modificar la pregunta del solicitante y “aceptar” por mayoría dividida, la propuesta que ellos desarrollan con una pregunta diferente. Una pregunta a consulta propuesta por la suprema corte. Triste comportamiento de varios de los miembros y sus argumentos, donde se denota la “mano” del Ejecutivo, y aquello que se aprobó sobre los grandes sueldos de los miembros de la suprema corte, para evitar corrupción ¡falló! Pues aun con los sueldazos, el Ejecutivo sometió a varios de sus miembros y logró que eso que llamábamos “división de poderes”, se integrara al Poder Ejecutivo.

El otro caso, del cual nos sentíamos orgullosos por su desempeño y gran impulso a la democracia, era el INE, cuyo consejo y presidente enfrentaron fuertes presiones y habían salido adelante. En la actualidad e iniciando con un decreto del Ejecutivo, podemos ver que, el INE “se agachó” ante la embestida de un Ejecutivo que quiere y “necesita” el poder absoluto para gobernar. Logra la integración de los poderes en la figura del Ejecutivo. Qué lástima ver que por ambiciones personales y de grupo se rompan años de trabajo en la democracia de nuestro país. Si nos vamos a un tercer poder, el Judicial, vemos al grupo de “policías” de la Federación actuando como herramienta del Ejecutivo para ejercer presiones y “amedrentar” a ciudadanos que se comporten contrarios a las ideas o a los proyectos populistas con el pretexto de una supuesta transformación, la cual no tiene ni pies ni cabeza.

“La concentración excesiva de poder nunca ha sido sana para ningún ser humano. La historia así lo demuestra. Dale poder a un hombre y conocerás sus más profundas perversidades, su locura, el resorte de la ambición que lo atenaza”.

Tenemos, a través de los tiempos, muchos casos de dictadores, que han hundido pueblos enteros por su desmedida obsesión de poder. Y, después de un tiempo, ni las vidas humanas son argumento para continuar.

El caso de nuestro país no es excepción, las iniciativas, los comportamientos (quien no está conmigo, está en contra), la falta de visión de un solo país. La falta de congruencia política.

Mi esperanza es que surgiera un poder más grande, el poder de la ciudadanía, y a través de éste, el contrapeso de un Ejecutivo cuyo discurso y sueño es muy diferente a las acciones realizadas. No esperemos a ver los resultados al final del día. A cada uno nos corresponde una misión de defender lo que por muchos años hemos avanzado como sociedad, como país.