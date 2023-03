Dolores Huerta, testimonio de Mujer.

· ¡Sí se puede! ¡Yes,we can! Obama roba frase a Huerta

· Obama entrega Medalla Presidencial a la Libertad 2012

· Conoció a César Chávez en 1950

Por Germán Orozco Mora

A la señora Dolores Huerta le gustaba que le dijeran la Mujer Dragón; y cuando en 2012, Barack Obama la condecoró con la Medalla Presidencial por la Libertad; la estaudinidense de New México, avecindada en Stokcton, California desde 1936. Le recordó a Obama que le había robado su frase libertaria: ¡Sí se puede! Yes we can!. Y el ex Presidente Nobel de la Paz, le dijo que sí, y que ahí mismo sonriendo ambos se reconciliaban, porque a Dolores “No le gusta bromear””, y se abrazaron.

A más del reconocimiento de miles de personas beneficiadas de todo el mundo, en especial latinos e hispanos en Estados Unidos; Dolores Huerta es fundamental de lo que llegaría a ser la Unión Campesina (UFW) o United Farm Workers of America.





1930.- Nace Dolores Huerta en Dawson, New Mexico, en 1930.

1936.- Cuando sus padres se divorcian en 1936, viene a Stockton, California, con su madre y dos hermanos. Renunciará a la Escuela al obervar la pobreza y miseria en que viven los niños: pobreza y discriminación.

1950.- USA y los Aliados han ganado la WWII Segunda Guerra firmando en san Francisco, California, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1945). César Chavez originario de Yuma, Arizona, será aliado de Dolores Huerta por cuatro décadas, desde que la conoce en los 1950, siendo jóvenes organizadores de tutelaje de Fred Ross con la Organización de Servicios Comunitarios (CSO).

1962.- Se asocia con César Chávez para formar una nueva unión campesina. De recientes strikes (boicots) en Delano, California; con boycotts de alcance nacional; Huerta manejó con fortaleza los sucesos de la Unión, feroz negociadora y organización inspiradora. En un mundo de trabajo de luichas y unión y batallas políticas, comunmente dominadas por varones en esos años.En asuntos agrarios de la Unión y los enemigos de ala derecha, los encaró con feroz determinación.

Huerta ve a la CSO (Organización de Servicios Comunitarios), con la misión de proveer servicios y luchando contra el racismo a los Mexico Americanos, como un medio de hacer la diferencia, y entrega considerables fuerzas a este trabajo, ubicandola en el capítulo Stockton. Cara a cara Dolores Huerta se verá con líderes gubernamentales locales y con potenciales donadores. Ella se esfuerza en cabildear con los legisladores de California en Sacramento, sobre asuntos como expandir la asistencia estatal a los discapacitados campesinos. Ayudará a establecer el Comité de organización de trabajadores del campo (AWOC); que luchara por mejores condiciones de trabajo para los oprimidos campesinos.

De la CSO, a la AWOC; con esta experiencia de luchas, diálogos y entrega, la señora Dolores Huerta ayudará a César Chávez en su asunto: la Unión Nacional Campesina ( National Farm Workers Association NFWA).

1964.- En 1962 Gilberto Padilla de la CSO, se une a Chavez en Delano, California. Reuniendo el 30 de septiembre, aproximadamente 200 trabajadores. Ya en 1964 la Nueva Unión albergará más de 1,000 trabajadores.

1965.- Miembros de la AWOC, más bien dirigidos por Filipinos, decidirán un strike contra la uva, en la región de Delano. Preguntaron a Chávez, Huerta y otros líderes, dejándoles pocas opciones de manera que los trabajadores reunidos en el templo de Guadalupe de Delano, California, emprenderán la marcha a pie hacia la capital californiana de Sacramento.(600 millas)

César Chávez visita a Dolores Huerta, convaleciente de un Boicot en 1988 en san Francisco. (Foto Ilan Stavans,Cinco Puntos Press , El Paso)

1966.- En Abril de 1966 Dolores Huerta logrará con Chávez, por primera vez en la historia de Estados Unidos que un movimiento como la Unión Campesina reciba como reconocimiento la firma de un contrato entre la Schenley Industries y los Farm Workers o campesinos. Mientras en Rusia, Stalin está destruyendo a los kulacks o ejidos productivos, y matando de hambre a casi 7 millones de ucranianos teniendo los graneros llenos en 1936 ( Holodomor o muerte por hambre). Los agricultores norteamericanos coinciden en mejorar las condiciones de trabajo y los servicios de salud y prestaciones de los campesinos de todo USA.

1971.- La Unión Campesina o United Farm Workers (UFW), se abrirá a América y Huerta es nombrada Vice Presidenta.

Dolores Huerta y César Chávez, más de 50 años Unidos por los Campesinos. ( Foto Internet).

1973.- La Unión inició un boicot de alcance nacional de consumidores no sólo de uvas sino lechuga , y como directora de la Cosa Este, brindó siempre trabajadores, grupos religiosos, organizaciones de mujeres, y de otras causas.

1988.- En san Francisco, en primera linea la señora Huerta demeostró los daños a la salud que causaban los pesticidas (DDT) en la salud de los campesinos, cuando estos trabajando eran roseados desde avionetas fumigadoras con este veneno en sus propias espaldas, muchos murieron por afecciones como fibrosis pulmonar, y similares. Fue uno de los últimos strikes con Chávez que fallecería en 1993 en san Luis, Arizona.

En aquel boicot contra los pestisidas Chávez en Ayuno y Oración, y Huerta luchadora social a sus 58 de edad (ahora 92), fue golpeada por un policía y sufrió numerosos daños, incluyendo la ruptura del vaso estomacal que le hubieron de extirpar.

1993.- Tras la muerte de César Chávez, compañero de Luchas por 4 décadas, Dolores Huerta ingresa al Salón de la Fama Nacional de Mujeres.

1998.- Huerta es una de las tres Ms.Magazine’s Mujeres del año. Y una de las 100 mujeres más importantes del siglo XX para de Kladies Home Journal

1999.- El Presidente Bill Clinton presenta a Huerta para el Premio Eleanor Roosevelt de Derechos Humanos.

Obama reconoció que !Sí, se puede! (Yes,we can), es frase de Huerta, a quien condecoró en 2012. ( Foto internet).

2012.- Dolores Huerta recibe del Presidente Barack Obama la Medalla Presidencial a la Libertad. Aquí fue cuando Obama bromeó: “Dolores fue muy graciosa cuando le dije que yo le había robado su slogan, ‘Si se puede’- Yes,we can. Conociendola , estoy complacido de que me fue fácil. Porque Dolores no juega”. (Cfr. Rogers Bruns, Encyclopedia of Cesar Chavez, The Farm Workers Fight for Rights. and Justice; Movements of the Moises Americano.; Greenwood, ABC CLIO; CNN Camilo Egaña entrevista a Dolores Huerta).