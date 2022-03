Doloroso aprendizaje

Hemos sido tristes testigos de hechos de violencia que pudiéramos decir superan, en algunos casos, las imágenes de Ucrania. El odio, la violencia, la desproporción, el ataque a niños y mujeres y con enorme desprecio debo decir, la indolencia y a veces participación de los llamados “cuerpos de seguridad”, privados o de gobierno.

No sólo una pelea, una masacre de dolor y destrucción, de muerte, dentro de un recinto dedicado a cultivar el deporte y la sana diversión de las familias. Pero por supuesto, un gran negocio, un negocio que hoy me voy a permitir dar mi opinión respecto a lo que evalúo de lo sucedido.

Al parecer, los “hinchas” o las “barras” fueron los primeros en detonar el desafortunado evento, no tenemos aún datos suficientes para dar la cadena de sucesos al interior que desataron en esta masacre, que por cierto, aquí sí se pudieron encontrar los cuerpos, de manera que no se podrá negar.

Los grupos que deben dar ánimos a sus equipos se han convertido en agresores de los animadores de los contrarios, ¿perdimos el sentido de buscar ser todos mejores por sólo hacer menos al contrario? ¿Ese espíritu de superación está ahora enfocado sólo en el detrimento del contrario o resaltar sus deficiencias o causarles daño?

Hay culpables, por supuesto en los autores materiales de estos terribles e inhumanos acontecimientos ¡Indudablemente! Pero, ¿qué sucede tras bambalinas?, quienes son aún responsables y no son mencionados con todas las letras.

Los equipos promueven, sostienen económicamente y apoyan muchas de estas barras, siendo en ocasiones sus creadores.

La FMF, que cuando pudo eliminarlas se retractó y dejó que siguieran existiendo, cuando ya teníamos antecedentes de violencia extrema derivada de esa aparente rivalidad deportiva, que se convirtió en odio al ser humano.

Las autoridades locales que otorgan seguridad en los estadios o verifican se cumplan las medidas descritas en lo que debieran ser manuales de operación en estos eventos.

Y aquí el análisis es somero, pero ¿por qué puede darse el silbatazo inicial al partido si las condiciones que deben estar dictadas en un manual no se cumplen?, ya que si falta un árbitro no es posible iniciar, ¿por qué si no hay seguridad adecuada lo hacen?, es más, ¿lo verifican antes de iniciar?

Surgirán más preguntas de cómo los agresores portaban radios, cómo la policía no sólo facilitaba la acción violenta, sino que participaba en ella, según videos. ¿Acaso era algo que se había planeado con anticipación? ¿Serán grupos que buscan algo más allá de un encuentro deportivo?

Ser fanático de un equipo u otro no nos hace enemigos profundos, como no lo es ser de un partido u otro, la vida y la dignidad humana debe estar por encima de intereses deportivos o políticos.

Por ello es que el país debe ser tratado con respeto, con mejor sentimiento de unidad, con líderes que nos hagan caminar con un solo frente, con más propuestas para enfrente que rencillas hacia el pasado. Con miras de estadistas, no de partidarios, no de fifís, no de chairos. Las divisiones anímicas se reflejan en ocasiones como la descrita. Aprendamos que el enemigo es la pobreza, no el rico, que el hambre se combate con trabajo e ingreso justo. Que el bienestar deriva de una sociedad justa, que cumpla con la ley. Que el progreso es fruto de acciones productivas, no de dádivas. Y que la paz existe cuando se promueve el entendimiento y la concordia, no la denostación y la confrontación entre seres humanos, y en nuestro caso, entre los mismos mexicanos.

Que en Chihuahua aprendamos a cuidar cómo se realizan los eventos es otra parte de la reflexión.





Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua