Don Carlos Blake: Forjador de los “Vencedores del Desierto” (Final) 

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

Seguimos con mucho orgullo y cariño el desarrollo y desenlace de esta Crónica que nos lleva de nueva cuenta a la casa de un gran hombre, luchador y tenaz, buen padre de familia y esposo, fundador junto con otras personas de la ciudad de Delicias y me refiero al ingeniero Carlos Guillermo Blake Arias, que nos sigue contando sus experiencias en la comodidad de su hogar de cómo se dieron las circunstancias para la fundación de tan hermosa ciudad: “Tengo muy presente que en 1930 fui llamado a trabajar como subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), durante el gobierno del presidente Pascual Ortiz Rubio y, como ministro (así les llaman a los que ahora son nombrados secretarios), el general Juan Andrew Almazán. Permanecí sólo dos años en el alto puesto que tenía en la SCOP y para 1932 volvería a la Comisión Nacional de Irrigación trabajando con asuntos del río Conchos.

Proyectado por la Comisión Nacional de Irrigación en 1932 como Plaza Juárez, el espacio destinado a esta área se convirtió en mercado a poco tiempo de fundada la ciudad de Delicias, pues los pioneros utilizaron este lugar para la venta de frutas y verduras entre otras cosas, naciendo así el “Mercado Juárez” en 1935, como parte de ese sueño del ingeniero don Carlos Blake Arias (Foto-Maestro Carlos Gallegos-Cronista Municipio-Delicias)

“En ese tiempo, todos los trabajos principales estaban a cargo de ingenieros norteamericanos, quienes fungían como jefes o capataces, sin embargo, para mi sorpresa, sería nombrado también “jefe”, siendo el primer ingeniero mexicano con tal nombramiento; para entonces, el canal de riego principal tenía una longitud de 10 kilómetros, partiendo del río Conchos en ciudad Camargo. La presa “Ojo Caliente”, todavía no se construía, existía sólo la de “Las Pintas”, la cual para construirla se llevaría un año de arduo trabajo.





“Cuando me hice cargo del trabajo en 1932, el canal de riego sería construido hasta el kilómetro 105 en el río San Pedro y para el 15 de septiembre de ese mismo año, se pondría agua por primera vez hasta la “Sección Conchos”, para entonces, yo vivía en el campamento de irrigación que se encontraba en la hacienda de “Las Garzas” y, a donde llegaría después de que dejara la SCOP; posteriormente, –se detiene en su narración don Carlos para suspirar profundo, tal vez recordando algún evento significativo- el destino me había preparado y la oportunidad de ser un creador en pleno siglo XX -comenta don Carlos- y entrar en los anales de la historia. La idea se había madurado en mi mente desde hacía mucho tiempo y donde evoco el pasado para vivirlo y relatarlo con los mismos bríos y entusiasmo que siento al recordar ese evento tan significativo en mi vida. El proyecto, lo hice poco antes de venir aquí, ya que una vez estuve comisionado en Washington (no se señaló qué año) y me llamó la atención un mapa de una ciudad planeada hacía muchos años y que tenía todas las características que requiere una ciudad moderna.

“Pero cómo llevar a cabo una obra de tal naturaleza, un hombre podría trazar otro plano si no igual, sí de una ciudad modernista y en mi caso, no se me había presentado la oportunidad de hacerlo, hasta que no queriéndome aprovechar de ninguna población de las que ya existían para continuar con los trabajos y crear el nuevo distrito de riego (005), en razón de la importancia agrícola que tomó la región en 1932, así mismo, por las restricciones en la propiedad, sugerí la fundación de una nueva ciudad. Sería el 1° de abril de 1933, cuando pisaría estas tierras áridas en compañía de los ingenieros Pedro Álvarez y Guillermo Catersen, a localizar un lugar para la fundación de una población.

Don Carlos Blake Arias (Foto-Maestro Carlos Gallegos-Cronista Municipio-Delicias)

“Aquí, era un desierto, no había nada, ni una casa, ni nada. A los dos o tres días de iniciar el trazo de la población, empezarían a construir las primeras casas que fueron las de Salvador Aragón, José Portillo Márquez y otras personas, cuyos nombres no recuerdo en este momento. ¡Ah! es necesario decir que esas primeras construcciones se hicieron donde alguna vez pasó la carretera Panamericana y donde está la avenida de “La Agricultura”, ésta que unía aquéllas con el campamento, el cual, se encontraba en la Hacienda de Las Garzas y que sería ubicado a mediados de 1933, dentro de la nueva población. En la actualidad, no existen casi vestigios de esa “colonización” que fue difícil, pero muy motivante aún y con las condiciones climáticas adversas.

“Los primeros habitantes fueron empleados de la Comisión Nacional de Irrigación y recuerdo con exactitud que eran 25 o 30 ingenieros; de 40 a 50 empleados de campo; de oficina, con 400 a 500 empleados de talleres y maquinistas y 200 trabajadores (peones). En el mismo año de 1933 en los ranchos, se comenzó a sembrar y la población empezó a desarrollarse, ya que llegarían más personas y las construcciones continuaron tapizando el suelo árido de lo que sería un día la ciudad Delicias, por lo tanto, se fundaría oficialmente esta ciudad el día de su trazo el 1 de abril de 1933 a las 10:00 a.m., lo que los antiguos fundadores de pueblos y villas llamarían el “amojonamiento”. Algo también muy significativo en mi vida dentro de esta fundación, es que aquí se casaron todos mis hijos y nacerían mis nietos, los cuales, no los voy a nombrar porque son muchos nombres, gracias a Dios, alrededor de 30, el último que aún no sale a la calle, nacería apenas hace seis días (mayo de 1956), siendo los nietos más grandes: Lupe Cano Blake y Roberto Cano Blake.

“Y volviendo al “amojonamiento” de la moderna ciudad, se trazó por el paso fortuito del Ferrocarril, el cual, lo aprovechamos ya que queríamos que sirviera en cierto modo como eje de la ciudad y poner diagonales para facilitar el tránsito. Sin embargo, las calles de norte a sur, siguieron el mismo rumbo del meridiano astronómico. Primero, tuvimos un comisario de policía que dependía de Rosales, pero viendo que esto fue creciendo mucho, solicitamos al gobierno que se edificara un nuevo municipio con cabecera, logrando con el tiempo que el general Rodrigo M. Quevedo aceptara, mandando la iniciativa al Congreso del Estado, el cual, decretó oficialmente la formación del municipio de Delicias el 7 de enero de 1935, en razón de la importancia agrícola que tomó la región al constituirse el Sistema de Riego No. 005 en 1932 y para el 29 de octubre de 1960, el congreso le otorgaría el título de ciudad.

“Quiero además reconocer a los ingenieros que también tienen mucho mérito en esto, a los que trabajaron conmigo en y por el sistema de riego del Distrito, siendo Max U. King, Enrique Rubio, Vicente Orozco, Pedro Álvarez, Guillermo Catersen (estos dos últimos mencionados ya), Ignacio Cobo y otros muchos que no los recuerdo ahora. Enrique Rubio, dirigió las obras de construcción de la presa “Las Vírgenes” (Francisco I. Madero) y cuando me mandaron aquí, me dijeron que viera la manera de aumentar el regadío de la primera sección a un lado de las “Las Pintas” y hasta se logró más de lo pensado. El proyecto inicial era aprovechar el agua únicamente de la Boquilla en las tierras colocadas al sur del río San Pedro y, la obra se amplió. El proyecto tenía cuatro secciones distintas que empezarían con 42 metros, siguiendo con 35, 25 y 16 metros. Después se siguió la construcción del canal, abriéndose más tierras al cultivo”.

“Mi obra no está aún terminada” estamos cooperando para construir la carretera que nos unirá a Torreón, la que es de Jiménez a Zavala y, tenemos el proyecto de contribuir con otra cantidad fuerte para el edificio de la secundaria, además de, aportaciones particulares para construir un gimnasio y escuelas primarias”. Con estas palabras terminábamos la entrevista con el hombre que hizo florecer el desierto y convertirlo en lo que hoy conocemos como “Los Vencedores del Desierto”, la hermosa ciudad de Delicias. El ingeniero Carlos Guillermo Blake Arias, moriría el lunes 12 de noviembre de 1980 a los 94 años de edad ¡Descanse en paz! Y ¡muchas gracias por su gran herencia!





Fuentes

Maestro Carlos Gallegos Pérez; La Voz de Chihuahua, 17 de abril de 1932; Hemeroteca del El Sol de Torreón-1956; Diario de Delicias-2020; El Heraldo de Chihuahua-1960; Argelia Silva Leos y Sociedad de Estudios Históricos.

