Por: Francisco V. Lozano

El viernes 1 de julio se dio el banderazo oficial de apertura de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, obra emblemática de este gobierno. No es necesario decir que hasta ahora ya se calcula un sobreprecio de 2 mil millones de dólares en su construcción, que no existe un puerto de altura para embarcarlo, que no hay vías de acceso férreas ni de primer orden para mover el producto y que de entrada sólo se abrirán las oficinas, por así decirlo. También, según la propia SHCP, la pérdida neta total del refinado (gasolinas) en México alcanza los 1.9 billones de pesos al día de hoy, es decir, que por donde se le vea, es un mal negocio para el país. Sin embargo, aunque esa información es ya de la mayoría conocida, lo interesante del dato es que se da el anuncio días después de que Joe Biden, presidente de EUA, anunciara dentro de las rondas del Grupo G7 que invertirán 600 mil millones de dólares en los países en desarrollo, incluyendo México, pero lo que no se dijo es que la mayoría de esos recursos se van a dirigir a inversiones en energía renovable, solar y eólica principalmente. Ese es el futuro al que le apuesta ese bloque en el poder, los demócratas americanos. Con la guerra en Europa del este la Unión Europea se está inclinando hacia las energías renovables y pretende para 2030 ser independientes de los combustibles fósiles. Vehículos, vivienda, inmuebles, fábricas, todo se moverá con energías renovables y con ello (ecologistas o no), le quitarán el poder a las grandes corporaciones petroleras. Las grandes compañías automotrices americanas ya están migrando a esas tecnologías, no digamos las europeas, japonesas y coreanas. Ahora bien, para que en México operen dichos recursos deberán canalizarse por las instituciones adecuadas como los fideicomisos y las respectivas secretarías de Estado encargadas del desarrollo económico nacional, el problema es que la política energética actual va en contra de ese tipo de inversiones, habrá que ver la altitud de miras para promover el desarrollo económico del país e impulsar dichos emprendimientos tecnológicos por parte de sociedad y gobierno.

Desde luego y de entrada sí habrá ganadores en lo que respecta a la refinación y son los grupos criminales que mueven el famoso huachicol. Esta ilícita actividad ha crecido hasta en un 70% en los últimos tres años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, lo que muestra la tendencia a la alza de esta actividad. Los mayores saqueadores se encuentran en la zona de Puebla, Veracruz y Guanajuato, sin embargo en toda la República se practica esta irregularidad amén del mismo tráfico en alta mar. Estamos ante un intento de recuperar el pasado o de mirar hacia el futuro, en todo caso lo importante será saber el grado de impacto de cada una de esas políticas públicas en la vida cotidiana de las familias de México, detener la inflación, mejorar la calidad de vida con acceso a energías limpias y baratas.