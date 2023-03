Por: Agustín Pérez Reynoso

Existen dos mundos: uno con instituciones inclusivas y en el otro son exclusivas. Es la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados, de acuerdo a los comunicadores Pablo Majluf y Alejandro Hernández. Y es evidente que las instituciones que en la actualidad han intentado elevar el nivel de vida de nuestro país acentuando las diferencias, favoreciendo a unos por la injusticia sufrida a manos de otros. La política social ha determinado que unos sean las abejas y otros las termitas. Se acepta el ánimo justiciero de un socialista, pero la dignidad humana es de todos.

Tenemos que dejar de pensar que nuestros males son culpa de otros. Somos filósofos de la sospecha, vemos represión interior, lucha de clases, grupos en perpetua lucha imposibles de identificar sin ser señalados nosotros mismos, todo tiene un significado “latente” y otro “manifiesto”. Y la solución propuesta busca aniquilar el espacio del individuo, rechaza la libertad e idolatra al Estado. Al contrario de la cultura griega, se ligan las formas políticas a la cultura, el origen o la lengua, en lugar de los atributos universales de la razón, el conocimiento y la virtud.

Ya no es el concepto de ciudadano el que predomina en las políticas sociales, sino la reproducción de las comunidades culturales que restringen los derechos de sus miembros. El cambio de los derechos del hombre a los derechos materiales o sociales llevó a la Revolución Francesa al terror. Una visión desapasionada de los índices mundiales de Transparencia Internacional, de Democracia y de Caridad dan fe de que el empeño del gobierno por establecer categorías o grupos en razón de raza, edad o grupo social han elevado la exclusión y, por tanto, la corrupción, desigualdad y pobreza.

Somos testigos del retorno al concepto grecorromano de patria, donde residían los dioses y el individuo estaba subordinado a las instituciones religiosas, que también eran políticas. Fuera de la patria, la vida del ciudadano no tenía sentido. Este ideal metafísico ha sido fuente de las tiranías modernas. La decadencia social que vivimos, sin duda, ha sido el resultado de que el bienestar grupal se ha interpretado por una persona y un puñado de instituciones, que no cree que la Nación se compone por individuos con intereses particulares. El poder individual es el que crea la riqueza.

Las funciones que no dañan a las personas, ni empeoran el servicio del país, sino al contrario, le sirve mejor, son las funciones que debe tener el gobierno. Necesitamos madurar como país y no empezar de cero en cada cambio de gobierno, como si nada bueno fuera hecho por los gobiernos anteriores. Pueden ser muy inteligentes los que nos dirigen, incluso, pueden ejercer su derecho a la demencia, pero no tienen derecho a dividirnos en amigos y enemigos. Primero, nada refleja mejor esto que la marcha nacional del 26 de febrero a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y de sus atribuciones.

Y por otro lado, la renuencia inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se instale una fábrica de Elon Musk en Nuevo León: lo que las redes sociales han llamado “la inversión privada más grande del sexenio será una fábrica de autos que ya no usan gasolina contra la inversión pública más grande del sexenio que es una refinería de gasolina”. No terminemos como ilusos que perdimos la lucha por el alma del siglo XXI. agusperezr@hotmail.com

Administrador financiero

agusperezr@hotmail.com