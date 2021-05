Dos proyectos para Chihuahua 

Por: Lilia Aguilar Gil

El próximo 6 de junio el voto representa la elección no de un partido o de un candidato, se trata de que los chihuahuenses decidamos por un proyecto político que representa un cambio para hacer historia, un cambio que significa una realidad distinta para nuestro estado. El otro es un proyecto rancio y corrupto con rostro de mujer que no logra hacernos olvidar la incongruencia de su alianza.

Juan Carlos Loera y la coalición Juntos Haremos Historia, la cual acompaña el Partido del Trabajo, representa el primer proyecto. En éste, la gente, los más necesitados, los que no cuentan con un piso parejo; los que sólo quieren oportunidades de empleo o de estudios para continuar con su propio proyecto de vida; los que con mucho trabajo apenas tienen casa pero no cuentan con drenaje, alumbrado público o pavimentación; las mujeres que como jefas de familia tienen que trabajar turnos dobles dejando a sus hijos en semiabandono; los jóvenes que han sido atrapados por las adicciones y creen no tener otro camino; los adultos mayores que ya le dieron al país sus mejores años de trabajo; los que invierten su dinero en un pequeño negocio y que no tienen certeza de nada; todas, ellos y ellas, son nuestra prioridad.

A través de programas que sigan considerando a los adultos mayores para que tengan una vejez digna; becas a los jóvenes que necesitan continuar sus estudios; oportunidades a los universitarios que requieren la práctica para contar con un mejor perfil profesional; remuneraciones a la altura de lo que exige vivir una vida digna, sin carencias; apoyos a las jefas de familia que son el único sustento en casa; con programas que faciliten microcréditos para que ese pequeño negocio no sólo dé sustento familiar, sino que dé empleo a algunos más; a servicios de salud que pongan el bienestar de las personas por encima de todo, es decir, a invertir en la gente, porque es ahí donde está el futuro de Chihuahua.

Y todo este proyecto tiene dos orígenes, por un lado, es la continuación del cambio que a nivel federal la Cuarta Transformación está llevando a cabo; por el otro, es el resultado de tocar verdaderamente con la gente, de entender su realidad, de caminar con ellos la misma tierra que pisan, de escuchar sus voces, inclusive el llanto de algunas de ellas que deviene de la frustración de no poder cambiar ellos solos su día a día. Este proyecto es por eso, un caminar hombro a hombro, que no sólo entiende, es un compromiso, de trabajo y de un esfuerzo, que será fecundo y próspero.

El otro proyecto nace en la corrupción, vive en la incongruencia y morirá estéril. Que utiliza una “carta” de victimización por su condición de ser mujer, no hace más que ofender la lucha genuina de millones de mujeres que sí hemos padecido la violencia política de género. Ninguna mujer podrá creer en su victimización, pues siendo presidenta municipal por 6 años en uno de los municipios más violentos para las mujeres, jamás hizo alguna acción para prevenir y erradicarla, al contrario, era completamente omisa.

Por si esto no fuera poco, este proyecto sólo busca seguir beneficiándose del poder. Este proyecto, que canceló los apoyos a las familias de personas víctimas de violencia; que votó en contra de las becas a los jóvenes; que minimiza las pensiones a los adultos mayores y se que ha permitido y permitirá que la violencia e inseguridad continúen, es lo que le espera a Chihuahua con ella.

La diferencia es clara, es evidente. El bienestar de Chihuahua lo decides tú, con tu voto y con lo que tú quieres que seamos.