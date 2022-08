Echeverría no tuvo un funeral  

José García Rivas





Me parece que a México no le importó que Luis Echevarría Álvarez se hubiera muerto. Había vivido 100 años. Fue presidente de la República Mexicana de 1970 a 1976. Era el día de sepultarlo, ni un expresidente ni había mexicanos en el funeral. Estaba solo. Nadie lo quería.

Me voy a pensar por qué se murió como un perro callejero, solo. Ni a sus funcionarios les importaron estar presentes. A LEA le importaba que fuera bien juzgado por la historia. La historia la escribieron los mexicanos. Ni un expresidente fue al funeral. A todos los expresidentes les habían hecho lo que ordenaba el protocolo. Fueron llevados a un edificio oficial, hubo varias ceremonias, hubo una guardia de honor, les habían retirado la banda de presidente. Pero para Echeverría no hubo saludo a la bandera. No estuvo el Ejército. Desde las 20:30 estaba solo en la funeraria. ¿Por qué lo habían odiado tanto? ¿Por qué no lo visitaron?

Era secretario de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cuando ordenó la matanza de Tlaltelolco. Fue una matanza de estudiantes. Los sobrevivientes habían prometido nunca olvidar la matanza. Éstos no fueron al funeral.

Pronto vivió Echeverría en México una crisis económica. No había trabajo. El dólar se fue de 12.50 a 25.50. Entonces culpó a los Estados Unidos. Pensó en nacionalizar la Coca-Cola. Nacionalizó la minería. Los obreros perdieron su trabajo. Los desempleados no iban a estar en la sepultura.

Para dar educación a los pobres, los empresarios conformaron una asociación que creaba la escuela, sin costo para los gobernadores. Era un plan nacional. En Chihuahua había obligación de construir 10 escuelas. Pero, en el ambiente de pobreza maestros rojillos invadieron 3 planteles. Los empresarios se retiraron de la educación. Cuando ocurrió el robo de las escuelas, lo denunciaron ante el gobernador Óscar Flores, y dijo que no podían actuar contra el presidente de México. Los empresarios no estarían en el entierro.

El 80% de los mexicanos eran católicos. Cuando pensó en crear una ley de educación, la oposición era de los obispos. Acarreó a maestros para aprobar la ley. Los católicos no iban a estar en su funeral.

Los libros de texto de las escuelas eran marxistas. Sólo defendía las revoluciones de los países comunistas. México no quería libros marxistas. Trajeron chilenos para hacer los libros gratuitos. Los padres de familia, las escuelas particulares, los empresarios rechazaron los textos. Sólo los estados de Chihuahua y Nuevo León lograron que no fueran obligados. Los católicos que rechazaban los libros no estuvieron en el funeral.

LEA creó un terrorismo en México. Exterminó a los que no estaban con estatismo. Hubo persecución en las universidades. En Nuevo León fundaron el Tecnológico de Monterrey. Fue asesinado el fundador del Tec. Todos los mexicanos creyeron que el asesinato fue por LEA, fue asesinado don Eugenio Garza y Sada. Y Echevarría estuvo en Monterrey para dar la idea de que la orden no salió del gobierno. Los empresarios se retiraron de la educación. Estos mexicanos no acudieron al funeral de Echeverría.

Los priistas llegaron a rechazar las acciones de LEA, por ser un mal presidente. No estuvieron en sus exequias.

Era lógico que Echeverría estuviera solo en su muerte.