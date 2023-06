Por Guillermo Luján Peña





Este es un tema que empieza a ponerse de moda, afortunadamente, que está siendo empujado principalmente por la iniciativa privada y en algunos lugares por los gobiernos locales, como aquí en Chihuahua, pero a nivel federal va en sentido contrario.

En la Asociación de Editorialistas de Chihuahua tuvimos el sábado pasado una plática muy interesante con el Ing. Víctor M. Gómez-Céspedes, quien es el líder del proyecto “Chihuahua Green City” y presidente de las comisiones de Energía y Sustentabilidad y Medio Ambiente de la Coparmex, quien nos platicó de qué se trata, ya que algunos pensábamos que era que la economía rodara, que de alguna manera sí lo es, pero en una dirección de mantener nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país de una manera sustentable para que nos dure el planeta en que vivimos.

De una manera muy resumida, la economía circular se trata de usar y reusar todos los materiales que usamos en nuestra vida diaria bajo dos principios básicos. El primero es no acabarnos ese producto, debemos reponerlo y el segundo es no ensuciar nuestro mundo, para que no seamos sepultados por la basura, como está sucediendo en muchos mares y ríos, que hemos contaminado tanto que ya no podemos ni usarlos, perjudicando también a nuestros animales que habitan en esos lugares.

Por ejemplo, el papel viene de los árboles, pero si no reponemos los árboles que cortamos, va a llegar un momento, como nos está pasando en México, en que ya no tendremos de dónde sacar el papel, y no sólo eso, sino que el medio ambiente va a cambiar y tendremos más calor por la falta de vegetación, el hielo del polo norte se seguirá derritiendo, las temperaturas cada vez serán más extremosas, como está sucediendo actualmente.





Un ejemplo de gente con visión en Chihuahua es el Ing. Samuel Kalisch Valdez, quien puso una planta para despedazar los automóviles, a través de un proceso donde entra el auto y van separando los diversos materiales, el cobre, el aluminio, el acero, etc. Y deja sólo lo que ya no se puede reusar. Por un lado, se vuelven a usar todos estos materiales, en lugar de usar materiales recién extraídos de las minas y por otro lado, han ido desapareciendo los famosos “yonques” que afean y contaminan nuestras ciudades. La gente recupera algo de su yonque, y hay un buen negocio con una inversión muy alta que da empleo a mucha gente.

Gobierno del Estado tenía hace unos años, un terreno rentado de cinco hectáreas en Ciudad Juárez, para meter todos los vehículos que confiscaba, embargaba, secuestraba por ser robados. Con el tiempo tuvo que rentar diez hectáreas, luego quince, veinte, treinta, hasta que se tomó la decisión de venderlos por kilo y limpiar ese espacio tan desagradable y tener un ingreso, que tanta falta le hacía. Fueron miles de vehículos.

Usar energías limpias para no seguir contaminando nuestro planeta, llegará el momento en que todos los automóviles serán eléctricos, ya que son los que más contaminan y si no se toman medidas nos podemos acabar nuestro hábitat.

Un tema que da para mucho y tendremos que seguir tomando medidas en esa dirección.





