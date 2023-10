Economía circular, mucho más que una estrategia industrial

Ya en columnas anteriores, he profundizado sobre lo que es la economía circular y cómo es necesario y urgente y por ende debería ser prioritario para los gobiernos transitar hacia estos modelos de producción, cuya visión no es únicamente reducir costos sino generar y aportar valor. En esta ocasión me gustaría compartir con usted, estimado lector, sobre cómo la economía circular representa esa propuesta clave que nos permitirá cambiar de un enfoque lineal cuyo alcance son los procesos, cuyo objetivo es el lucro como tal y cuyo cliente es visto sólo como un consumidor, a un enfoque circular en donde el alcance es el ecosistema, su objetivo es la innovación y su cliente es el usuario y qué distinto cuando una empresa visualiza a su cliente como usuario y no sólo como comprador, esta diferencia hará que cuando piense en él, no sólo considerará el aspecto económico del producto sino que considerará el uso, el material, el empaque, lo que el usuario podrá hacer con el producto cuando llegue al fin de su vida útil, entre otros muchos aspectos.

La economía circular busca entonces crear una cadena de valor que permita esquemas de producción diseñados para durar, restaurar y regenerar y el modelo “aprovechar, producir, tirar” sería cosa del pasado; bajo este primer esquema, es necesario comprender que es mucho más fácil reciclar un producto que se ha diseñado para ello, que uno que no; de aquí que ha surgido el concepto del ecodiseño el cual se define como el proceso de diseño que además de criterios técnicos, de usuario y de entorno, integra aquellos requerimientos ambientales durante el proceso técnico y creativo para definir y solucionar problemáticas concretas. Este ecodiseño debe basarse en varios aspectos como la fidelización, la cual se plantea como la estrategia contraria a la obsolescencia percibida; la durabilidad, cuyo concepto es contrario al de la obsolescencia programada y su objetivo es alargar la vida del producto; y la reparabilidad, haciendo viable y simple el proceso de reparación del producto. Después, entra la parte de la reutilización y recuperación del producto, incluidas la remanufactura, el reacondicionamiento y la renovación del producto, estrategias en las que se generan empleos verdes y cuya materia prima no depende directamente de los recursos naturales. Posteriormente entra en análisis la etapa de recuperación de piezas, es decir, cuando ninguna de las estrategias anteriores es aplicable, entra esta parte de recuperación de las piezas, en donde se consideran aspectos sobre el desmontaje, la estandarización y la propia reutilización de las mismas piezas, cuando se consideran todas estas etapas, los esquemas de economía circular son posibles. De ahí la necesidad de que los productores, impulsados por las políticas públicas que incentiven la economía circular, produzcan bajo estos criterios, de lo contrario seguiremos siendo parte de la obsolescencia programada y el consumismo exacerbado.

Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.