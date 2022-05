Economía de subsistencia

Por: Francisco Lozano

El fenómeno de la inflación no es resultado de un hecho accidental, es el resultado de la manipulación de factores productivos, en su mayoría por parte del hombre. Si ahorita hay escasez de granos por la invasión de Rusia a Ucrania, también la hay de manera planificada tirando la producción al océano para que se incremente el precio del mismo. Siempre la inflación es motivada por la especulación de unos pocos para incrementar sus ganancias, donde los únicos que pierden son los consumidores. Comerciantes sin escrúpulos aprovechan la marea e incrementan sus precios en bienes y servicios que nadan tienen que ver con los recursos originales faltantes en la economía. Ahí es donde el gobierno debiera meter mano. La propuesta reciente de la 4T para hacerle frente a esta inflación contempla 16 puntos, de los cuales 11 con o sin inflación representan una carga adicional para el consumidor que no deberían existir. Los energéticos experimentan un incremento mensual y en un país con vastos recursos renovables es absurdo no economizar ese rubro. Entrega de fertilizantes, aquí es un subsidio directo a los grandes productores porque los pequeños no sólo necesitan ese insumo barato sino tractores, agua, bodegas, etc., el efecto multiplicador es mínimo y la cantidad producida por hectárea está acotado. Eliminar la cuota compensatoria de sulfato de amonio, este impuesto sólo tiene un fin recaudatorio así que debería ser eliminado permanentemente. Fortalecimiento de la seguridad en las carreteras, ese rubro es inoperante en cuanto a la inflación a menos que estuviéramos en un gobierno de piratas que despojaran todo el producto del trabajo a los ciudadanos provocando escasez. No incrementar los peajes, esa fue una promesa de campaña que hoy no se reconoce y menos se cumple. Exención de la carta porte, esa carga administrativa es con fines recaudatorios. No incremento a las tarifas ferroviarias, las tarifas ferroviarias tampoco deberían incrementarse, ya que las vías no ocupan un mantenimiento por parte del gobierno, son impuestos recaudatorios nada más. Reducción de tiempos y costos en aduanas, esa acción es casi una broma; las aduanas deberían ser eficientes de por sí y los costos mínimos, es como aceptar que el monstruo burocrático aduanero es a propósito. Despacho ágil en puertos en relación con las mercancías, al igual que el anterior es sólo para rellenar un dictado de políticas públicas. Aranceles cero en ciertos productos, aquí hay que ser cuidadosos porque a los productos que se les aplicara deben tener un efecto multiplicador a favor de los ciudadanos. Los precios de garantía sólo incentivan que los productores sean menos eficientes, ya que pase lo que pase el precio tendrá un techo superior, lo que no motiva a los empresarios a eficientizar y podrán destinar recursos a otras actividades más rentables. Los mercados negros ya existen, es cuestión que nos demos una vuelta por las colonias para ver la cantidad de mercados ambulantes que existen en la ciudad. La inflación seguirá.





Maestro en Finanzas. Economista

