Educación comunista de la 4T

El anuncio de la Secretaría de Educación Pública federal, es decir, de la 4T, que nadie sabe con exactitud de qué se trata, pero por los antecedentes de estos primeros cuatro años del presidente López, nos queda claro que son los principios del Foro de Sao Paulo, el populismo bolivariano, que ha acabado con países que en su época fueron prósperos, y ahora no tienen ni comida para sus habitantes, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, entre otros.

El anuncio fue que iban a desaparecer todos los libros de texto de las escuelas, porque contienen ideología neoliberal y como los de Morena son enemigos del neoliberalismo, aunque les encanta vivir en países neoliberales, como Estados Unidos, a donde se fue a vivir José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López, mejor conocido por AMLO, comprándose una residencia de más de un millón de dólares, a pesar de no tener empleo conocido y hasta la fecha no ha habido explicación de cómo la adquirió.

Los libros de texto pueden tener y tienen seguramente algunas fallas que deben corregirse, pero que tienen ideología neoliberal es una estupidez muy grande, porque se ve que no les interesa ni la educación ni la cultura, sino el adoctrinamiento, y lo más grave viene en la segunda parte del anuncio hecho por la Secretaría de Educación Pública, porque anuncian que van a cambiar por la ideología y principios de la Cuarta Transformación, es decir que quito una supuesta ideología neoliberal para cambiarla por la ideología de la 4T, es decir adoctrinamiento de la izquierda bolivariana, que tanto impulsó el dictador de Venezuela, Hugo Chávez, y luego su heredero, Nicolás Maduro, convirtiendo a su país en uno de los más pobres de América, siendo que era el más rico, por sus enormes reservas petroleras, más grandes que los países árabes, y hoy no tiene alimentos, no tiene agua potable ni energía eléctrica, ese es el resultado de la izquierda bolivariana del Foro de Sao Paulo que quieren imponer en México.

Este modelo que quieren impulsar con el adoctrinamiento de la 4T es para convertirnos, desde los niños y jóvenes, masificar, estandarizar el pensamiento, para podernos manipular sin mayor problema, si es necesario poner a los jóvenes en contra de sus padres, como ha sucedido en los países comunistas, lo harán, ya ven que la especialidad de la casa es poner a unos mexicanos en contra de otros, fifís contra chairos, ricos contra pobres, aspiracionistas (clase media) contra los pobres, etc.

Al presidente López no le importan los mexicanos ni México, su meta es empobrecernos a todos y así tenernos en su mano a cambio de comida, como viven actualmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua y desgraciadamente parece que en Colombia en la segunda ronda de votación, ayer ganó un candidato a presidente del mismo corte.

Es muy fácil prometer que primero son los pobres y regalarles dinero a ancianos, jóvenes ninis, etc. y así comprar su voluntad a cambio de esas pensiones, becas y demás, con dinero que es de los impuestos de los que trabajamos y logramos ganar con el sudor de nuestra frente. La pobreza y la ignorancia son muy fáciles de manipular.

No a la educación comunista de la 4T.