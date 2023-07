Educación es libertad

El potencial de desarrollo, de crecimiento y mejora de las condiciones de vida sigue siendo sin duda, la educación, la preparación y el estar capacitados. Podemos estar preparados para cantar, para actuar, para ser escritor, para ser maestro, ingeniero, médico, o cualquier profesión o disciplina que pretendamos.

Finalmente, el desarrollo de la habilidad o el profundo y serio estudio sobre un tema, nos hará ser mejores y hasta los mejores en lo que pretendamos. Esa capacidad, esa preparación y ganas de ser mejores cada día, son factores de motivación, de posibilidades de cómo mejorar las condiciones de las personas y las familias.

Este contexto nos lleva a valorar las grandes iniciativas por mejorar las actividades de vinculación escuela-empresa, donde ya las autoridades de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, encabezados por Manque Granados, y a través de la dirección de Luciano Fernández y su equipo, han desarrollado una gran cadena de trabajos conjuntos, entre las instituciones de educación media superior y superior y las empresas. Este esfuerzo tiene importantes antecedentes de Index, donde a través de los años, José Núñez encabezó los esfuerzos de varios equipos de trabajo, que ya han tenido grandes logros en manejo de retículas y adaptación de programas educativos, carreras, materias, programas de educación dual, concursos Kaizen, etc.

Es toda una cadena de valor, de inteligencia de infraestructura humana, donde se entiende la relevancia de personas, quienes son las mentes del futuro, son los profesionales técnicos de habilidades y mente de obra que nos podrá dar una mejor calidad de vida. Aquí cabe hacer la mención al Cenaltec, donde las capacidades técnicas se siguen desarrollando en esta institución de Gobierno del Estado, que provee de especialización en tareas técnicas de alto nivel, mostrando somos capaces en Chihuahua, de contar con técnicos preparados con perfil profesional y complejo, dando resultados a las empresas de manera más rápida, eficiente, de calidad y competitiva.

Los proyectos de Chihuahua Futura, los trabajos de Gobierno del Estado y los organismos empresariales siguen dando la pauta para que el futuro sea más claro, menos dependiente de la absurda subsidiaridad que da de comer hoy, pero no enseña a la gente a cómo hacerse de esos bienes que requieren. El mantener esa pasividad dependiente, mantenida siempre por motivos electorales, sigue siendo promovida a conveniencia de algunos políticos para evitar la madurez del pueblo.

La madurez que la educación y la independencia económica proveen, donde no hay que voltear a buscar a nadie para que nos provean el alimento, es indispensable. Así como exigir los servicios que los impuestos pretenden sean la función de los gobiernos. Y, sin embargo, nos mantienen con petardos distractores sin ser efectivos con las acciones de largo plazo, sin medicinas, sin tratamientos, sin seguridad, sin proyectos que generen empleos, con incertidumbre de las políticas públicas (esto debilita las posibilidades de superar la inversión extranjera), mermando la generación de más energía de mejor calidad; imposibilitando tener carreteras seguras y bien mantenidas, en fin, no tenemos impuestos aplicados a mejores condiciones de vida, sino a proveer mediocremente el sustento diario que no da para más días que hoy. Y si, es importante dar ayuda a los que menos tienen, pero démosle también herramientas efectivas para que se deslinden de esa necesidad, que rompan el ciclo de vida donde no ven futuro, y su desolación y desesperanza, los mantiene cautivos de abusivos políticos baratos.

Sigamos impulsando los proyectos de vinculación, de becas educativas, de preparación de avanzada y ya ver más hacia el futuro, cuidar a los necesitados y diseñar los métodos de largo plazo para el avance de la sociedad.

Vienen tiempos de lucha por el poder, busquemos la solución de manera inteligente, de manera mejor analizada y con información corroborada, no sólo la que el presidente dice que es la verdad, lo cual nunca demuestra de manera fehaciente. Cumplamos nuestro deber ciudadano, y cumplamos y hagamos cumplir la ley a los gobernantes, educados seremos libres.





Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua