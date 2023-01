Educación financiera

Este lunes 30 regresan a clases los alumnos de bachillerato en Chihuahua. Los jóvenes que representan el activo más valioso de nuestra comunidad reciben nuevamente la misma desgastada y aburrida instrucción académica. El científico Michio Kaku, uno de los más grandes pensadores del mundo de la física, expresó en cierta ocasión que los alumnos debieran recibir sólo tres materias como base de su preparación académica: El idioma, tecnologías y finanzas. Según él, todo lo demás está bastante estudiado que lo puedes encontrar a un clic de distancia. Ya existen procesos para todo sin demeritarlos como: la ingeniería, la abogacía, la medicina, la contaduría, la mecánica, el comercio, la administración, etc., menos las finanzas. En las finanzas no hay procesos porque el dinero es dinámico, es una herramienta que se ocupa en todo y para todo, donde el tiempo es determinante. Antes el trueque, luego las monedas, luego el papel moneda, más tarde los certificados bursátiles y ahora el dinero virtual. Todos con infinitas posibilidades de operación en su momento y que han revolucionado la forma de vivir del ser humano. Que los jóvenes aprendan de finanzas es imperioso, no hacerlo es estar destinado al fracaso. Inversiones, Afores, ahorro, capitalizaciones, pensiones, bienes raíces, mercados de productos, mercados de capitales, tasas de interés, riesgo, tarjetas, préstamos, hipotecas, el flujo de dinero, impuestos, contratos financieros, derivados, etc., todas estas y muchas más son acciones que día con día realizamos o con las cuales estamos en contacto de alguna manera, pero de la que no tenemos idea cómo funcionan o podrían funcionar a nuestro favor. Las grandes ideas necesitan del dinero para trascender, para llegar a más gente y más lugares y los grandes empresarios (desde los fenicios) lo han sido porque han entendido cómo utilizar el dinero. A los jóvenes se les adiestra para ser empleados y a pagar deudas, a comprarse una casa y terminar con una decorosa pensión que con el tiempo vale menos por causa de la inflación. Esa condición debe cambiar. Nos encontramos en la era de las comunicaciones donde cualquiera está a un clic de obtener toneladas de información, no hay pretexto para no adentrarse en el mundo financiero, el mundo que seguramente el día de mañana les dará de comer o les quitará todo lo que poseen, como les sucede a muchos ahora. ¿Por qué no ocurre así? Por ignorancia. La instrucción financiera no puede proceder de leer libros nada más, como en la mayoría de las materias actuales, debe darse por quienes han conquistado esa materia y saben cómo funciona el sistema del dinero en la práctica, de no ser así se vuelve tediosa y peligrosa. Usted amable lector ya está en posibilidad de seguir en ese camino o incentivar a sus hijos haciéndose las preguntas correctas. Chihuahua es vanguardia en desarrollo, aquí debemos seguir generando progreso sin retrasos, bienvenidos los alumnos y es momento de ponerse las pilas, como coloquialmente se dice.

