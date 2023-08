Educación sin adoctrinamiento ni ideologización, exige la Iglesia Católica al gobierno

Por Luis Vega D.

Don Ramón es un hombre valiente, a veces parece una voz que “grita en el desierto”, ¡pero no está solo!. Detrás tiene el apoyo de 150 obispos mexicanos, de millones de fieles de la Iglesia Católica y por supuesto del Papa Francisco.

Ramón Castro Castro, en representación de la Iglesia Católica y de los obispos mexicanos no se anduvo por las ramas y envió un video a las miles de redes sociales de los católicos en el que denunciaba, retomando las palabras del Papa Francisco: “Que existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No perdamos la libertad que Dios nos da de defender a la familia. Tenemos que ser muy sagaces, hábiles, muy fuertes para decir NO a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia”.

El obispo de Cuernavaca hace un llamado a la esperanza y, en estos momentos cruciales, se une a las voces de quienes claman por una educación de calidad en México. Dice que la educación es un derecho humano que no debe ser utilizado por el gobierno como un instrumento de manipulación y de colonización ideológica.

Considera que en la elaboración de los Libros de Texto Gratuito:

1.- Se violó la Constitución (Artículo Tercero) porque el gobierno federal debió considerar la opinión de los gobiernos de los estados y de diversos actores sociales involucrados en la educación (padres de familia, expertos y maestros).

2.- No se cumple con el criterio de orientar la educación en base a los resultados del progreso científico y no en base a fanatismos y prejuicios, fruto de ideologías ajenas al ámbito educativo.

3.-No se tomó en cuenta a los actores de la educación, comenzando con los padres de familia, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que dice que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos.

4.-Los contenidos de los libros no se han construido a partir de criterios pedagógicos y didácticos que garanticen el buen aprendizaje de los niños y jóvenes con enseñanza acorde a su edad y madurez.

El obispo invita a todos los actores a crear las condiciones de diálogo y respeto para alcanzar el fin superior de la educación en México. La familia y la escuela, subraya, deben generar personas de bien, que construyan la sociedad pacífica y solidaria que México exige, que el país necesita.

El obispo de Cuernavaca es un sacerdote católico desde hace 41 años y 19 como obispo que tiene el mandato de opinar de los temas más delicados de la vida pública de México: lo mismo denuncia la violencia e inseguridad del país, que las violaciones a la Constitución por parte de la Fiscalía General de la República y los contenidos de los libros de texto gratuitos porque atentan contra los valores de la familia.

Ramón Castro Castro es un dirigente de la Iglesia Católica que sabe remar contra corriente. Tiene muchas historias como miembro del servicio diplomático de la Santa Sede en las nunciaturas de países africanos como Zambia, Malawi y Angola; pero no menos importante sus servicios en las negociaciones diplomáticas en Ucrania ante la Iglesia rusa y el gobierno de ese país.

Por sus habilidades como diplomático de carrera y sentido de trabajo pastoral logró que el Papa Juan Pablo II le nombrara obispo auxiliar en Yucatán, Benedicto XVI obispo de Campeche y desde el 2013 el actual Papa Francisco le designa obispo de Cuernavaca, en donde fue electo secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana.

A pesar de las presiones políticas del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y sus partidarios, don Ramón denunció que la detención del fiscal Uriel Carmona Gándara significa una violación a la Constitución. El fiscal tiene fuero y fue desconocido. “Se ha pisoteado la Constitución y esa es una evidencia”. Y dijo: para encontrar la verdadera paz hay que luchar por la verdad y justicia.

Don Ramón, junto con el presidente de la CEM, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, están organizando un Foro nacional donde van a participar los jesuitas, las religiosas y los religiosos de México (CIRM) y las agrupaciones vinculadas a la Iglesia Católica y las agrupaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz y reconciliación en el país.

En el camino a este encuentro en Puebla, los obispos mexicanos y los agrupaciones de la Iglesia Católica, han realizado 20 Foros sobre Justicia y Seguridad en las ciudades de México, Sonora, Guanajuato, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Baja California Sur, Veracruz, Yucatán y Michoacán. Se estima que en estos foros han participado 1,786 personas.

Avisos Parroquiales

El superior general de los Jesuitas, el P. Arturo Sosa, condenó la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, denunciando la medida como "injusta" y perjudicial para el país.

La expropiación de los bienes de la UCA, considerada una de las principales instituciones educativas privadas del país, generó una fuerte respuesta de desaprobación tanto a nivel nacional como internacional contra la medida impuesta por el régimen de Daniel Ortega.

El P. Sosa, S.J., expresó su consternación ante la situación en una carta dirigida a la Curia Provincial de Centroamérica en San Salvador, encabezada por el P. José Domingo Cuesta, S.J. En su comunicado, emitido el 17 de agosto desde Roma, manifiesta su "gran sorpresa y mayor dolor por las consecuencias para la juventud y para todo el pueblo de Nicaragua".