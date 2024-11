Ejemplo de cambio en Juárez

Hace unos días mi esposa Rubí Enríquez presentó su tercer informe al frente del DIF Municipal y me llena de orgullo el crecimiento que ha tenido en tan corto tiempo esta sensible área a su cargo cuya función la ha asumido, como no podía hacerlo de otra manera, con toda la dedicación y toda la pasión con que realiza sus responsabilidades.

Y por supuesto, me enorgullece también su crecimiento personal, es una mujer comprometida y no ha escatimado ni un día la entrega de su amor y dedicación a las causas de los juarenses.

Más que discurso, se puede demostrar en el tema presupuestario, ya que en el ejercicio de 2021 cuando inicia la administración se tenía un presupuesto en el área de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de 6 millones de pesos y actualmente se cuenta con un presupuesto de 34 millones, casi seis veces más.

En Atención a Personas Mayores se creó la Coordinación para la Atención a las Personas Mayores en el 2021, que inició con 2 mil 750 miembros registrados en el consejo. A la fecha cuenta ya con 5 mil 608 miembros del Consejo registrados. En suma, crecimos de 71 a 96 consejos para personas mayores en Juárez, como muestra de una labor incansable y el involucramiento de los sectores en este importante rubro.

Hay un problema en constante crecimiento, como es la violencia familiar, y no teníamos un área específica para atenderlo, por eso se creó e implementó la estrategia Municipal FLORECE, para prevenir y atender la violencia familiar en dos zonas de mayor incidencia, como son Riberas del Bravo y Centenario con un centro de atención en cada una.

En enero de 2022 se creó la Coordinación de Bienestar Infantil a partir de la cual se establece un Sistema Municipal de cuidados Infantiles, con la rehabilitación y equipamiento desde cero, y actualmente opera tres Centros de Atención Infantil que atiende a hijas e hijos de madres solteras empleadas de la industria maquiladora, ubicados en puntos estratégicos de intervención comunitarios.

El esfuerzo ha sido reconocido e impulsado nada menos que por la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, quien anunció en campaña que en ciudad Juárez se comenzará la implementación del Sistema Nacional de Cuidados Infantiles que comienzan con la instalación de los Centros de Bienestar Infantil, lo cual vendrá a hacer justicia, en buena medida, a las madres trabajadoras de Juárez que también necesitan de estos apoyos.

Agradecemos enormemente a la titular del DIF Nacional, Rocío García, quien nos visitó en Juárez con motivo del informe y para dar seguimiento a este y otros temas relevantes para la comunidad juarense.

Rubí y su equipo de trabajo han generado una importante sinergia para imprimirle trabajo y resultados a las distintas áreas del DIF municipal, como en los Centros de Atención Social y Educativa para las Familias (CASEF), donde junto a UNICEF se implementan diversos programas como el de inglés Akelius que en esta frontera genera mayores expectativas de desarrollo en nuestra gente. Actualmente los CASEF cuentan con 2 mil 623 estudiantes, en el sistema escolarizado; hay 4 mil 200 beneficiarios de cursos y talleres; y 2 mil 395 niños beneficiados con los campamentos de verano.

Se han destinado recursos como nunca antes a la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados con una inversión de 40 millones de pesos, en colaboración con el DIF Nacional.

La labor en favor de todas las personas en situación de tránsito es permanente y el DIF ha abierto espacios para que reciban alimentos en los albergues, orientación, atención médica, entre otros cuidados, que se han incrementado en el último trienio.

El proceso de cambio nunca es fácil, pero con la dedicación necesaria y mucha voluntad se puede lograr, como se ha logrado en el DIF de Ciudad Juárez. ¡Felicidades Rubí y a todo el equipo!





Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com





Abogado. Alcalde de Ciudad Juárez

cpc16169@gmail.com