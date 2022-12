Ejemplo de vocación y profesionalismo Jesús Suaste, en sus 40 años de carrera

Por: Mario Saavedra

Una de nuestras figuras belcantísticas más sobresalientes todavía en activo, Jesús Suaste, no sólo ha sido un artista ejemplar en los escenarios donde su talento y su solvencia artística han brillado con luz propia, sino además un estupendo maestro y un colega generoso. Quien ha logrado sembrar lo cosechado, varios colegas y discípulos lo han acompañado gustosos a celebrar sus 40 años de ininterrumpida trayectoria, con un exquisito recital en el que ha sido el escenario de los más de sus triunfos, el Palacio de Bellas Artes. Y también ha estado con él otro sabio e incansable operómano, Francisco Méndez Padilla, promotor no menos entusiasta de lo más granado de nuestra lírica, en un medio especialmente competido y con por desgracia cada vez menos oportunidades en nuestro país (ya ni programas de mano se imprimen, por ejemplo, que son no sólo informativos sino formativos).

Siempre estudioso e inquieto, además de compositores y obras que lo han acompañado en este ya largo y fructífero recorrido, ha incluido además autores y piezas que por una u otra razón no había podido antes interpretar, pero que igual se encuentran dentro de su extenso radar de intereses. Así incluyó algunas canciones del Siglo de Oro español que se distinguen por su excelsa poesía, o seis cuartetos para piano, violín, cello y voz del más lírico de los Haydn, quien por ejemplo con sus Cantos Populares Escoceses reconocemos influyó notablemente en el Beethoven que igual trabajó, más o menos por la misma época y a llamado del empresario George Thomson, esta no menos exquisita línea músico-vocal que miraba a otros rumbos.

Además de la imprescindible lírica italiana tanto académica como popular que igual ha estado presente en la carrera de Suaste, y de los hermosos tangos de Piazzolla a partir de poemas del gran Jorge Luis Borges ––de estreno en México––, no podían faltar algunos de los más hermosos títulos de su hermoso disco con canciones de su tan entrañable Carlos Guastavino, que por cierto tuve oportunidad de presentar con él, ya hace muchos años, en Chihuahua, a escasos meses de haber salido en el sello Quindecim Recording, como el de nuestro admirado e inolvidable compositor Salvador Moreno.

Han estado con él en esta gran velada, con notable compromiso y cariño, y ya con un camino más andado, la soprano Claudia Cota, y los tenores Alan Pingarrón (con él interpretó el hermoso dúo de Los pescadores de perlas, de Bizet, “Au fond du temple saint”), Rodrigo Garciarroyo y Leonardo Villeda, así como las más jóvenes también sopranos y promesas ya reales, discípulas del maestro homenajeado, Monserrat Hernández y Joyce Díaz. Y los han acompañado los pianistas Alejandro Vigo y Arturo Suaste (en un llamativo look lisztiano, uno de los tres grandes músicos que han heredado el gran talento de su padre), así como los no menos extraordinarios violinista Vladimir Tokarev y cellista Luz María Frenk. Fue un auténtico milagro llegar ese día al Palacio de las Bellas Artes, durante un domingo 27 de noviembre particularmente complicado en una ciudad de por sí difícil, pero también resultó muy conmovedor corroborar la audiencia copiosa y entusiasta de quienes queríamos asistir a honrar, en medio del caos y el mundanal ruido externos, a la que ha sido una carrera artística ejemplar.