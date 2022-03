El 10 de abril: Votar o no votar?

Con la participación de Jesús Galindo Noriega

Toda la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cree ni un ápice en el proceso de votación para la revocación de mandato el 10 de abril de este año 2022. No sólo están escépticos, no sólo desacreditan la convocatoria constitucional como un montaje, un circo que además desperdicia miles de millones de recursos en su organización a través de Instituto Nacional Electoral, sino que están temerosos de que la consulta sea el preámbulo para extender el gobierno de AMLO más allá de los 6 años constitucionales.

En las diferentes redes y medios de opinión se publican argumentos sobre la poca seriedad, la manipulación de esa votación y de sus consecuencias legales: ninguna porque la Ley Federal de Revocación de Mandato se promulgó en el actual gobierno en septiembre de 2021, con efectos vinculantes hasta el próximo sexenio). La revocación del mandato es vinculante si sale a votar al menos el 40% del padrón y se requiere una mayoría absoluta de esos electores.

El desarrollo para construir la votación de la revocación de mandato, la revocación pasó a ser una votación para refrendar la continuación de AMLO en el gobierno y no la propia revocación, que por definición, revocar un mandato es la conclusión anticipada del Ejecutivo federal por pérdida de confianza, pero las fuerzas políticas de AMLO promueven la votación como refrendo del presidente del presidente, que no se cansa de presumir que está parado en tierra firme de sus índices de aprobación. La pregunta a votar el 10 de abril ya no es una pregunta de revocación con respuesta de sí o de no, sino una manipulación manchada de ilegalidad con doble opción que dice así:

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Opción 1.- Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza

Opción 2.- Que siga en la presidencia de la República

Argumentos en torno a un eventual triunfo de la revocación, es que AMLO no acataría el resultado y si lo acatara, se quedaría un presidente suplente votado por la mayoría de Morena en el Congreso, siendo peor que AMLO, quizá si por sentimientos de venganza contra la ciudadanía que botó de Palacio Nacional al presidente de las mañaneras.

Ahora, en torno a la derrota de la revocación, el terror de la oposición es la continuación de AMLO en la presidencia más allá del sexenio que concluye en 2024, con las adecuaciones constitucionales en la algarabía de un eventual triunfo del interpretado refrendo, porque con el discurso del pueblo sabio así lo dio a entender con su voto el 10 de abril y la voluntad popular está por encima del Estado de Derecho.

La estrategia de los líderes y voceros de la oposición no fueron capaces de construir convocatorias ni posturas claras, dejaron en la desinformación y por la libre a su fuerza electoral.

10 de abril: ¿Votar o no votar?





Maestro en Economía