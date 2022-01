Por: Brenda Ríos

Este 2021 a todos nos dejó mucho aprendizaje, las cosas no fueron sencillas en ningún aspecto, a los que tenemos la fortuna de seguir aquí después de las pruebas en temas de salud que hemos pasado como humanidad a raíz del Covid tenemos mucho que agradecer. Este 2021 dejó claro que nuestros sistemas de salud por poco colapsan, si no fuese por la resiliente labor de los doctores y enfermeros que sacaron la casta a pesar de la falta de apoyo en la emergencia, en Chihuahua nos hubiese ido más mal. Sin duda en el ámbito económico se sufrieron bajas de muchísimos negocios, pérdidas de inversiones, sin embargo los que sobrevivieron verán su recompensa en los próximos años. La recuperación que como sociedad tuvimos que vivir y asumir después de los cierres masivos de negocios pequeños medianos y grandes corporaciones nos obligó a hacer las cosas de una manera distinta; desde improvisar en horarios laborales, formas de ser productivos y mecanismos de ventas improvisadas que dejan muchas lecciones que seguro harán más fuerte la economía. Igualmente considero que el año que acaba de terminar fue el ejemplo de cómo, como sociedad acabamos adaptándonos incluso a lo que veíamos como imposible o impensable, como ejemplo el trabajo desde casa se convirtió ya en muchas empresas en la manera de trabajar a futuro, ojalá así permanezca porque eso abonaría muchísimo a reducir muchos tipos de contaminación a nuestro planeta que verdaderamente pasa por un terrible momento. En materia ambiental, se le dio una breve respiro al medio ambiente, pero en Chihuahua vamos de mal en peor. El gobierno federal aprovechó la excusa de la pandemia para retroceder en los avances de protección al medio ambiente que se refleja en el incremento de la tala clandestina, desorden en materia de hídrica e ingobernabilidad en todo el territorio estatal en competencia legalmente federal.

Cuando menos por ahora, en ningún nivel de gobierno se vislumbra una agenda a favor del medio ambiente o alguna planeación a largo plazo.

En fin, todo el esfuerzo del orden federal está dedicado a lo electoral, que no les funcionó en Chihuahua en las pasadas elecciones; habrá que ver quién arma la mejor partida para las elecciones venideras.

Es urgente, por ejemplo, que este nuevo gobierno estatal implemente esquemas para la segunda mitad del ciclo escolar que permita que nuestros jóvenes y niños no pierdan calidad educativa, y aún peor, continúen siendo psicológicamente expuestos a los encierros prolongados que causan daño sobre todo en los más pequeños. Estudiar desde casa donde y cuando sea necesario, pero es muchísimo más efectivo el modelo híbrido que permita la interacción, así como atienda a las indicaciones de salud. En pocas palabras, requiere planeación, atención, y ejecución detallada… o sea, trabajar, todo lo que no hacía el desgobernador Javier Corral.

En política vienen cosas interesantes este año donde ya está muy cerca la sucesión presidencial y seguro los jaloneos estarán a la orden del día, sinceramente veo difícil que el panorama cambie y Morena no gane las próximas elecciones, la oposición hasta ahora no ha logrado perfilar a nadie con la fuerza que se requiere teniendo en tiempo encima, así que no veo a otro partido en la presidencia (no por ahora) la popularidad del presidente increíblemente sigue muy estable en buenos números para ser su cuarto año de gobierno a pesar de que México no está precisamente avanzando en los temas más importantes, ni que decir cómo nos proyectamos a nivel global , el presidente hábil como es, sabe muy bien a quién dirigirse y enfocarse y le sigue funcionado muy bien, lastima que traiga sueltos temas tan importantes como el económico y su visión sea tan corta a nivel global, en fin creo que cualquiera de los dos candidatos que se andan placeando tendrán el apoyo de la presidencia así que a no ser que alguien se les empareje veremos un gobierno de izquierda por 12 años en México, ya veremos en el actuar de quien sea el presidente o presidenta (en caso de que gane Morena), si Morena es partido o está totalmente fincado en la imagen del presidente, me resulta difícil creer que pudieran ir en contra de su pensar así que si no me esquivo tendríamos a una sucesor haciendo exactamente lo mismo con la misma visión como ya lo hemos visto en países de Sudamérica, por ahora la moneda está en el aire, pero de que se va a poner buena la cosa es un hecho, ya veremos cómo pinta en este tema los primeros meses del año.

En resumen, este año que se fue pareciera que fue una época, dos años en un… largo y sumamente complicado! Años de mucha práctica y poca teoría, donde se sembraron semillas que seguro darán frutos este 2022. Así que espero que hayan sembrado algo en tierra fértil…