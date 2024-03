El 8 de marzo y yo misma como mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que será este próximo viernes, es imposible no sumergirse en una reflexión de todo lo que significa. Para hacer este artículo, no dejo de pensar en las enormes diferencias que ha enfrentado nuestro mundo en el último siglo. Sobre las circunstancias, los derechos, las desigualdades, y la perspectiva que la misma vida ofrece por el simple hecho de ser mujer en este tiempo.

Desde un país donde no tenía acceso al voto ni ser votadas, trabajar fuera de la casa era una excepción y el principal papel consistía en ser una buena y abnegada esposa y criar una enorme familia; que, sin duda, al menos para mí, es sino la más importante una de las más importantes: formar a personitas para que sean mujeres y hombres de bien.

Me sorprende que el “calladita te ves más bonita” sigue siendo la constante, en menor medida, ciertamente. Hay avances, como que la dependencia económica ya no es al constante, había disposiciones tan impensables como la imposibilidad de tener cuenta de crédito propia, que la violencia contra las mujeres estaba normalizada tratándola como un asunto privado, el divorcio era casi una sentencia de muerte social y económica, entre otras muchas cosas.

Durante las siguientes décadas, ciertamente el acceso a la educación, a igualdad financiera y comercial (únicamente legal) así como a anticonceptivos representaron un hito en la vida de las mujeres, indudable también el derecho a votar y ser votada. Sin embargo, la perspectiva de género, la sororidad y la igualdad sustantiva ni siquiera parecían asomarse.

La violencia familiar y de género seguía siendo un asunto privado, en el que se culpaba a las propias víctimas y ni qué decir de cuestiones como el tipo penal de feminicidios, que no solamente no existían, sino que se consideraban crímenes pasionales y que quien se atrevía a denunciar algún delito sexual: terminaba siendo condenada, primero exponiéndola al escarnio social y después a la revictimización por el sistema de justicia.

A mi me tocó quizás ser la generación “sándwich”, cuando comenzaron las acciones afirmativas, la sororidad y la exigencia de justicia contra las mujeres. Pase de los tradicionales maestros de penal quejarse de lo que consideraban una aberración: el feminicidio la perspectiva de género al advenimiento del feminismo como una cuestión común en las que unas y otras, formábamos parte de alguna manera y a la construcción incipiente de la sororidad.

Sí bien a nivel político, se habla de la paridad, la realidad es que, aún hay falta de representación de liderazgo femenino, sobre todo en la iniciativa privada y grandes corporativos. Vivimos en la paridad, pero las juntas de coordinación políticas de las cámaras federales y las coordinaciones parlamentarias (que son las verdaderas posiciones de ejercicio de poder): siguen siendo un pendiente. La brecha salarial sigue continúa, así como la discriminación por simplemente ser mujer, oues más grave se torna cuando se agregan cuestiones económicas, preferencia sexual, religiosa, entre otras.

Mi generación también se enfrenta como nunca a las dobles jornadas, a la imposibilidad real de decidir exactamente qué es lo que quieres ser: estar en casa, lo laboral o compartir ambas facetas que deberían de ser opciones perfectamente válidas. La cuestión es que tanto la economía como la cultura predominante hacen de esta elección de libertad aún una quimera.

A corolario, simplemente fíjese porque se nos sigue juzgando, empezando porque la experiencia en la crianza y manejo de un hogar no es considerada como experiencia o una habilidad en el trabajo. Vivimos un mundo que parece criminalizar y aislar a las mujeres por envejecer, que juzga más por nuestra apariencia física, por la pertenencia al chat de las mamis de la escuela, por las jornadas laborales o por algo como si la tarea de la criatura contó o no, con dotes de súper mamá y de super maestra. Todas estas “pequeñas” cosas, que por supuesto no viven los hombres.

Se lo que es ser la única mujer, joven en un mundo altamente masculino, lo que es estar en una posición de poder y ser constantemente cuestionada por lo público y privado, así como de la tentación de los hombres de decirme que y como debo hacerlo. También sé que prácticamente toda mi carrera legislativa se ha llevado en los temas de justicia y seguridad, sobre todo justicia para las mujeres. Como parte de la representación pública contra la que se dirige la mayor parte de la manifestación, me parecía casi imposible manifestarme pacíficamente.

Este año por primera vez voy a marchar con mis alumnas Arely y Alessa. Después de lo que le escribí, que parecería deprimente en su mayoría, me siento revestida de esperanza y con todas las ganas de aprender cómo esta nueva generación de personas, hombres y mujeres, luchan por un mundo más justo, donde la sororidad es el común. Una generación en que las mujeres parecen más libres para no ser presas en un ideal de lo que se considera belleza. Quiero unirme a todas las manifestantes pacíficas para escuchar, para aprender y porque no, para seguir contribuyendo desde mi trinchera a un mundo libre de violencia.