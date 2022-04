El 84 aniversario de Pemex de la expropiación petrolera

Por: Rafael Espino

El pasado 18 de marzo se cumplieron 84 años de la fecha en que el expresidente Lázaro Cárdenas del Río expropió para la nación la industria petrolera. Dicha celebración se da en un escenario global de crisis energética por el conflicto bélico en Ucrania, que ha provocado desabasto mundial de hidrocarburos y disparado el precio internacional de la mezcla mexicana a casi US $100 dólares por barril. Como respuesta, los gobiernos de todo el mundo emprenden acciones desesperadas por diversificar su combinación energética y mejorar su seguridad. En las últimas semanas los precios de los energéticos se han disparado por temor a una posible escasez. Gobierno y empresas de energía discuten la conveniencia de incrementar la producción de petróleo en áreas como América del Norte para abatir el recorte en el suministro de Rusia y se alienta el desarrollar más rápidamente la generación de energías renovables.

En este contexto, debemos resaltar el acierto en la política energética instrumentada por el gobierno de la Cuarta Transformación. Como hace 84 años lo hizo el General Cárdenas, el actual gobierno está rescatando el petróleo para los mexicanos, a través de Pemex, su empresa productiva. No es menor señalar que se ha logrado contener la persistente declinación en la explotación de petróleo, experimentada en el período neoliberal, que promedió un 8.3% anual de 2004 a 2018, y redujo la producción de 3’451,000 barriles diarios, cuando fuimos el sexto productor más grande del mundo, a tan sólo 1’550,000 barriles al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Endeudamiento, corrupción y falta de inversión en exploración y en el mantenimiento de la planta productiva fue lo que caracterizó ese infausto período en el ámbito petrolero, de la docena trágica panista y del último sexenio priista. Con precios altos y producción que dejaron caer, se privilegió una extracción irracional que obedecía a satisfacer la demanda estadounidense; sin planeación ni cuidado estratégico del recurso para beneficio del país.

Recursos malgastados. Con Vicente Fox ingresos de US $337,000 millones de dólares, con Felipe Calderón US $545,000 millones de dólares y con Enrique Peña Nieto US $ 331,000 millones de dólares. ¿Dónde quedó esa fortuna?

En contraste, este gobierno nacionalista, con el apoyo abrumador de la gente, le está apostando a rescatar la soberanía energética; extraer nuestro crudo para refinarlo en su totalidad y así estar en aptitud de procesar nuestras propias gasolinas, para satisfacer nuestro mercado interno, sin dependencia del exterior. Por ello se rehabilitan las seis refinerías existentes, se construye la nueva refinería en Dos Bocas y se adquirió de la holandesa Shell el año pasado la refinería de Deer Park en el sureste de Texas. Actualmente la refinación en proceso alcanza los 750,000 barriles. Se han aumentado las actividades de exploración y se ha logrado incrementar las reservas probadas de hidrocarburos. Los nuevos campos aportan 350,000 barriles diarios de producción.

Con todo lo anterior, el resultado es muy plausible. Se han aumentado la exploración, la extracción y la refinación. Se ha combatido el huachicoleo con una administración honrada y nos proyectamos a ser un país con soberanía energética.