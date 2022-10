Por: Roberta Cortazar

El abrazo es cotidiano, nos abrazamos por muchas razones, pero no todos los abrazos son iguales, los hay de amor verdadero, cariño genuino, se dan al sentir ternura, alegría, ante un encuentro, son bien intencionados, de compromiso, un ritual, un interés, de pantalla, de protocolo, se dan mucho en momentos de pérdida y tristeza, etc.

También los abrazos se clasifican por la manera que se dan, se dan: apretados, apurados, con unas palmaditas en la espalda o con palmadas fuertes y sonoras, se dan dejando un espacio entre los cuerpos, se dan dudosos, se dan con un beso en la boca o en la mejilla, se dan acostando la cabeza en el pecho del otro, etc.

Les aseguro que al nombrar los abrazos se vinieron a sus mentes las maneras de cómo han abrazado a través tiempo, yo las recordé y el solo hecho de traerlas a mi mente me recordaron muchos momentos, buenos y malos.

El abrazo cargado de sinceridad, amor o cariño es terapia para el alma y eso se siente si estamos presentes al momento de abrazar, porque un abrazo en su forma y en el momento que se da dice y aporta mucho.

La energía que produce un abrazo sincero es fuente de unión, de salud, de buena vibra, pero cuando detrás del abrazo hay una intención de obtener algo y se da con engaño, con manipulación, en una falsedad que sólo conoce una de las dos personas, ese abrazo minimiza la energía buena del mismo, y lo hace dañino.

Imaginemos una pareja que se abraza al saludarse, al despedirse, en la noche al acurrucarse, en el sillón al ver la televisión, etc. Si uno de los dos está de alguna manera engañando al otro, ese abrazo puede convertirse en una fuente de energía negativa, porque si el engaño viene de la infidelidad, la energía de un tercero o más personas involucradas con el infiel van en ese abrazo que ya no es de dos y transmite vibras ajenas que se le irán manifestando en un malestar incomprensible al engañado.

Si pudiéramos ver claramente la energía del engaño, veríamos una nube densa donde hay mentira, si tuviéramos todos la habilidad de ser más sensibles, más observadores, nos daríamos cuenta de que algo no va bien con un abrazo que, aunque lo demos genuinamente y sin tapujos, si el otro esconde algo no puede reconfortarnos.

En este tipo de situaciones es muy lamentable cuando se revela que esos abrazos que se creyeron sinceros por una de las partes fueron sólo pantalla para obtener algo, o para perpetuar una relación conveniente.

Estar presente con todos los sentidos en el momento del abrazo es muy importante, porque éste habla de las verdaderas intenciones, aunque también pasa como en un detector de mentiras que no alcanza a revelar al mentiroso, hay personas muy hábiles para engañar abrazando.

A veces yo he pedido a quien me abraza que no se separe de inmediato, porque me gusta leer lo que recibo, y hay personas que aún así lo apuran, pero otras se funden en esa comunicación que no necesita ni una sola palabra, sólo sinceridad y apoyo.

Abraza sin tapujos, vive la terapia de un abrazo genuino, y si no lo puedes dar sincero, mejor quédate alejado.

ROBERTA CORTAZAR B.