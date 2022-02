El acorazado se convierte en barco de papel

Todo parecía que el presidente López era como un barco acorazado, era invencible, podía hacer todas las tarugadas o más bien hace tarugadas todos los días y su popularidad hasta subía, pero resultó que el misil de la mansión gris de su hijo José Ramón, en Houston, lo ha destrozado y entre más se quiere defender el presidente López o su hijo, más se hunden. Finalmente está tomando el lugar que le corresponde: reprobado, según la última encuesta publicada por el Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberoamericanas, SC.

Ni el presidente ni sus senadores, diputados, gobernadores, de su partido Morena, ha desmentido un ápice de la noticia dada a conocer por Carlos Loret de Mola, sólo se han dedicado a atacarlo.

La respuesta de José Ramón es patética, dice que en 2018 decide ejercer su profesión de abogado en Texas, lo cual es imposible, ya que los títulos de carreras de México no tienen validez para ejercer allá, tiene que tomar cursos y ser aprobado por la barra de abogados, y no hay rastro de eso.

Dice que es abogado de una firma Key Partners, que es de los hijos de Daniel Chávez, el dueño de los hoteles y desarrollos turísticos Vidanta, quien ha recibido más de 100 concesiones del gobierno federal, así que el conflicto de intereses se les agrando no sólo a Pemex, sino a Vidanta también.

Dijo que tenían una página web, pero se descubrió que fue creada dos días antes del comunicado que envió José Ramón, así como el domicilio que dieron, no existe oficina alguna de Key Partners, mentiras tras mentiras.

El presidente López dijo que “parece” que la esposa de su hijo tiene dinero, pero la misma Carolyn Adams en el comunicado dice que todo lo tiene es a crédito, es decir que no tiene dinero y que sus trabajos han sido en el sector energético, o sea que conocía perfectamente a la empresa que les prestó la primera mansión y después le vendió la otra con alberca de 23 metros de largo y lo más seguro es que trabajaba de “lobbying”, es decir de “Cabildeo” a los contactos de grandes empresas, como Pemex, con quien se pudieran hacer negocios y claro que pescaron a un desempleado que tiene todo el peso político sobre cualquier entidad del gobierno de México, a un hijo del presidente.

El presidente está fuera de sus cabales, se ha dedicado a usar todo el aparato del gobierno federal para atacar a un periodista y lo quiere exhibir diciendo que gana mucho, pero la verdad es que se me hace poco para el riesgo que se está jugando Carlos Loret ante un dictadorzuelo de la calaña de López y se me hace mucho lo que gana el presidente para no hacer nada, sino andar por el país todos los días, haciendo tonterías, pero aún así no le da para que su hijo se haya comprado semejante mansión en Houston y la fábrica de chocolates Rocío que montaron en Tabasco.

El misil que le lanzó Carlos Loret al presidente López de la casa gris en Houston será el Waterloo del presidente y el enemigo lo tiene en casa.

El acorazado se convirtió en barquito de papel.