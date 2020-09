El adiós a Lenin y El País de las Mujeres

La lluvia de decepciones para todos los que soñaban con un cambio social es sólo el inicio de las grandes inundaciones que vendrán.

La casta de los que llegaron al poder es difícil de roer. Se necesitará un gran esfuerzo de la sociedad para volver a los términos medios en los que vivimos los últimos 20 años, 12 de ellos, panistas, donde se crearon importantes instituciones para prevenir la corrupción, porque prevenir es todo lo que se puede hacer con una idiosincrasia ladrona como la mexicana. También hubo grandiosos programas para pequeños empresarios, agricultores y campesinos, muchos de los cuales todavía funcionan, dan trabajo y mejoraron vidas. Estos programas no daban dinero sin ton ni son, tenías que meter el proyecto y si te autorizaban el crédito lo pagabas poco a poco, había revisiones, facturas reales y se percibía un ambiente de progreso.

Hoy los líderes de Morena me dan miedo, son viscerales, vengativos y ególatras, me recuerdan la triste Revolución Rusa donde el discurso de las diferencias sociales llevó a la guerra civil que provocó la muerte de tres millones de rusos al inicio del comunismo de Lenin, y terminó con 100. Estos 100 millones de personas asesinadas entre deportaciones, genocidios, y guerra fueron responsabilidad de Stalin, nombrado el peor asesino de la historia moderna, según expertos historiadores que lo han juzgado con imparcialidad en estos últimos años y que le han quitado a Hitler tan horrendo título. Si quiere saber más sobre la Revolución Rusa lea el libro Las Hermanas, de Alejandro Tolstoi, y prepare una caja de pañuelos porque ése es dolor de los buenos. Definitivamente los que quieren el comunismo es porque no lo conocen.

Querido lector, lectora, quise darme una oportunidad con López O., leyendo el post del anuncio de su informe: las 10 cosas más importantes que dijo el presidente; y bueno, juzgando con total objetividad supe que de 10, ocho son unas mentiras tan grandes que caen en la esquizofrenia; para distraerme me metí a una página extraña donde decía que en Cuba estaban festejando los 100 años de que las ideas y sabiduría de Lenin llegaron a Cuba, creí que era broma, pero cuando leí que Lenin abrió la puerta a una revolución hecha con los humildes, por los humildes y para los humildes (que no conozca López esta frase porque se las roba), me sentí afligida, y pensando en esa inocente sociedad cubana que usa los consumistas inventos gringos como el internet y el Facebook para festejar a Lenin, me dieron más lástima que el destino de Las Hermanas en el archipiélago Gulag. Mi peor temor es que un día estemos como los cubanos, festejando a Lenin y odiando el neoliberalismo, pero hambrientos de él, como les sucede a los súbditos de Castro.

Y es que cada vez me siento más un alma sin tierra porque el presidente cree que los mexicanos son nada más los pobres. Los que estudiamos y trabajamos con ahínco y dedicación, y hoy vivimos bien, resulta que para él y sus partidarios estamos mal. Él ignora que la clase media proviene de los pobres que salieron adelante, los que cumplieron con los horarios, las tareas, y luego el trabajo, la puntualidad, el orden y la honradez. La mayoría de los pobres no son pobres por casualidad, la oportunidad de estudiar la dejaron pasar, conozco miles de ellos.

En unos meses comienza la revolución electoral de conciencias en nuestro estado, las mujeres somos el 50% de los electores, si votamos por nuestro género la tenemos ganada, ojalá podamos unirnos, darles la oportunidad a las candidatas femeninas por el solo hecho de ser mujer, tantas malas decisiones masculinas son los que nos tienen en este atolladero con un viejo de 68 años gobernando un país de pudientes jóvenes.

Si las mujeres nos unimos podremos decirle adiós a Lenin, e, incluso, podríamos, como la aclamada novela de la nicaragüense Gioconda Belli, hacer, El País de las Mujeres, otro superlibro que le recomiendo.

Comencemos votando por ellas.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

