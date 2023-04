El agua en la frontera norte de México (2)

En el estado de Chihuahua se tiene un gran desequilibrio en el ciclo natural del agua. Por su escasez, baja precipitación, contaminación y la superficie desértica. Debe hacerse un gran esfuerzo para realizar una eficiente administración de este recurso. Nuestros acuíferos están sobreexplotados, el abasto para las ciudades depende un 95% del agua subterránea y el agua de uso agrícola, el 82% del consumo, también proviene en su mayoría del subsuelo y en la total anarquía. Estos son los resultados de la falta de una buena política hídrica en el pasado, que no garantizaba el acceso universal al agua y la falta de gobernabilidad en las extracciones.

En el Gobierno del Estado actual, bajo el mando de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, se estableció en el Plan Sexenal de Desarrollo, que la gestión hídrica sería una materia estratégica, siguiendo el Plan Estatal Hídrico 2040, con una revisión a mediano plazo en el 2024, con acciones como:

Gestionar una ampliación en el convenio marco de colaboración, para coadyuvar con Conagua, que asegure la sostenibilidad del recurso hídrico en Chihuahua, administrando correctamente las aguas federales y estatales de acuerdo con la Constitución, con el trabajo coordinado de la Junta Central de Agua y Saneamiento y la Secretaría de Desarrollo Rural, todo esto bajo la supervisión del Consejo Estatal Hídrico. Llevar toda la información necesaria sobre existencia de aguas en presas, cumplimiento de planes de riego y del Tratado de Aguas del 44 y todo lo relacionado a la administración al recurso hídrico en sus dos vertientes, público urbano e hidroagrícola. Gestionar ante la Federación la Infraestructura Hidráulica necesaria, para asegurar el mantenimiento de canales, drenes y presas, así como tener una buena administración, e infraestructura de los Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento, con finanzas sanas; insistir para ello que el Congreso federal lleve a rango de ley un porcentaje del PIB para estos recursos estatales.

Asegurar que la Ley General de Aguas que reglamente el 4to constitucional, no ponga en riesgo las concesiones y asignaciones actuales y que no desaparezca la ciudadanización en la administración del agua, de la fuente de abastecimiento a la parcela (Distritos de Riego, Unidades de Riego y personas morales).

Exigir que las dependencias federales responsables, lleven reuniones periódicas con los usuarios de la cuenca del río Bravo para revisar la interpretación del Tratado de Aguas Internacionales con EUA del 44, para no afectar a las aguas contenidas en el Sistema de Presas del Río Conchos, que haya medición exacta en toda la cuenca del Bravo y que se cumpla con lo establecido de no utilizar aguas concesionadas, para el pago del mismo. Asimismo, que se asignen aguas superficiales para las ciudades de Chihuahua, como las hay en toda la cuenca. Un dato adicional, a esta fecha, tercer año del Ciclo 36 del Tratado, México ya lleva un atraso de 556 millones de metros cúbicos de acuerdo al promedio anual. Esto es, más del volumen de un año. Y eso que el Conchos ha aportado casi 1,000 millones de metros cúbicos, pero que se reparten en toda la cuenca, no sólo a EU.