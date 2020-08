El agua es la vida

La noche del miércoles 19 del presente mes de agosto, visité a los agricultores del movimiento en defensa del agua, de las presas de la región centro sur, instalados frente al Palacio de Gobierno del estado.

Tuve oportunidad de conocer y dialogar con Pepe Ramírez y Luis Villalobos. Pepe es uno de los dirigentes del movimiento, es presidente municipal de Rosales, electo formando parte del partido Morena. Luis Villalobos es empresario de Delicias, solidario con el movimiento de agricultores. Pepe Ramírez, además de ser alcalde de Rosales, es presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada San Pedro, en la cual están organizados la mitad de los productores agrícolas del Distrito de Riego 05. Pepe acusa a la Comisión Nacional del Agua de actuar de un modo arbitrario sin informar debidamente a los productores de la región.

Tuve el gusto de conocer a Luis por conducto de una estimable amiga común, Diamanti Acosta.

Me informa Luis que la situación de la región centro sur del estado es de extrema gravedad, que de no resolverse en forma pacífica, mediante el diálogo y acuerdo directo entre productores y autoridades responsables: gobernador del estado Javier Corral y el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al viernes 21 del presente mes, el movimiento se puede salir de control y provocar serios problemas de inestabilidad social.

Me llama la atención cómo algunos dirigentes de Morena, no todos, que en los tiempos del PAN y del PRI en la presidencia de la República apoyaban movimientos campesinos, hoy los descalifican.

No toman en cuenta que el nuevo presidente Andrés Manuel ha señalado que él es presidente de todos los mexicanos, pero que el partido no tiene la obligación de apoyar o de aprobar todo lo que él diga o haga.

Todo indica que el problema del agua en el norte del país será cada vez más problemático y por lo tanto urgen soluciones de fondo, estructurales, con respuesta a largo plazo, no cosméticas de corto plazo.

Como ejemplo: la tribu yaqui del vecino estado de Sonora, en tiempos del general Cárdenas, fue dotada de tierra y agua por el general Cárdenas. Desde hace varios años la tribu yaqui mantiene un conflicto por el uso del agua que tiene concesionada por el decreto presidencial cardenista para uso agrícola, en conflicto con uso para zonas urbanas.

Tanto en Chihuahua como en las zonas de distritos de riego centro sur del estado como en la tribu yaqui del estado Sonora, el presidente Andrés Manuel ha descalificado los movimientos con el estigma de que no son auténticos, son manipulados con fines partidistas, en el caso de Chihuahua por parte de Acción Nacional.

Así como el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, la 4T aspira no a hacer el gobierno de una sola persona, sin el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, si esto es así, ¿por qué el Presidente en este caso no apoya la consulta popular?, ¿por qué no es Morena quien promueve la consulta?, ¿tiene Morena por decreto presidencial el monopolio de las causas justas de México o puede haber movimientos con causas justas? fuera de Morena.

Me informa Luis que por conducto del delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Omar Olguín, representantes del movimiento de agricultores han establecido contacto directo con altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes les han manifestado que el asunto ya no está en sus manos, es decir el asunto está en el escritorio de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

Es lógico que toda causa social, cuyas banderas deje tiradas Morena serán recogidas e impulsadas por otras fuerzas sociales no necesariamente políticas, aunque también es obvio que los partidos políticos desplazados de la presidencia de la República, léase PRI y PAN, harán todo lo que sea posible para aprovechar las fallas del Presidente y de Morena, eso no es ninguna sorpresa, es lo normal, de cualquier partido de la oposición frente al partido del gobierno en la presidencia de la República.

Tomo prestado el título del presente artículo, de mi estimado amigo el poeta Alfredo Espinoza de su declaración en YouTube del 19 de agosto 2020.

El asunto del agua de las presas del estado puede ser la prueba del fuego para Morena en Chihuahua: ¿estará Morena con el presidente de la República aun si éste sostiene una posición equivocada, o se pondrá de parte del movimiento de los agricultores?

De seguir apoyando al presidente, se ganaría la presidencia de la República a costa de dejar de ser un partido que apoya los movimientos sociales para sólo apoyar al presidente, eso era lo que hacía el PAN y el PRI en su momento.

No repitamos esa triste historia.

En palabras de don Luis H. Álvarez, diríamos: si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria.