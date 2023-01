Por María de los Ángeles Ruiz

El agua tibia no sirve ni para un buen café, ni para refrescarte en verano.

El 2023 nos despertó con la más cruda realidad que tanto tememos, pero que no nos atrevemos a enfrentar, el resultado de años de abandono de nuestros niños y jóvenes y la puesta a disposición de ellos para convertirse en el combustible que mueve las estructuras de los grupos delincuenciales, hoy nos deja ver que sí ha dado resultados.

Resultados para que existan organizaciones con armamento, logística, inteligencia, dinero y todo lo que se pueda requerir, para poder ingresar a un centro de reclusión y asesinar sanguinariamente a 10 custodios a quienes antes de ejecutarlos, los torturaron para después extinguir sus vidas sin piedad, de la misma forma en la que se les aplica a muchos otros mexicanos.

La respuesta de la supuesta autoridad que se ocupa de dirigir los destinos de los chihuahuenses y de todos los mexicanos, resulta muy tibia y desagradable, tanto como un café aguado y sin agua caliente.

Nuestra gobernadora se tardó diez horas para por lo menos escribir un tuit, la respuesta es tibia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se esperó hasta el show mañanero para decir que más tarde se daría una conferencia de prensa con la información, también muy tibio, y hoy sale a decir que si no estuviera la Guardia Nacional no hubiera quién respondiera a la agresión.

¿De verdad? Tenemos cuatro años esperando que exista una real estrategia en seguridad, ciertamente esto no es resultado de un sexenio, es de varios atrás, fácil son tres o cuatro décadas que han venido a consolidar este horrendo suceso, pero los que están hoy en el poder, hicieron un juramento a respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ella se garantiza la paz, la educación, la salud, la libre convivencia, el respeto a los derechos humanos, y ninguno lo está cumpliendo.

Y no es nada más Chihuahua, es también Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, ¡no se puede circular por las carreteras sin que te arriesgues a no volver a ver a tus familiares, y ¿Quiénes están realizando estas acciones? Déjeme decirle que no son extraterrestres, son mexicanos, y mexicanos muy jóvenes, son nuestros niños y adolescentes que están adiestrados por quienes sí han querido hacerse cargo de ellos, quienes les han ofrecido un futuro, aunque éste sea de meses sin que ellos lo sepan, así es, niños de 15 años están matando en las carreteras a otros mexicanos, y así en todo el país.

¿Cuánto más vamos a esperar?

Así que si nuestras autoridades serán tibias, pues nosotros como sociedad debemos exigir que no lo sean, y que esto se empiece a corregir ahora, si no, ya no habrá retorno para México ni para todos los que somos mexicanos.