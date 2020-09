El alto costo de la pandemia

Hasta 153 mil decesos en diciembre, según Universidad de Washington

México tiene la cifra más alta de muertes por Covid-19 que la oficial: The Economist

México, de los que menos aporta recursos para combatir la enfermedad

Bajar la guardia contra la pandemia representaría para México llegar a los 153 mil 189 decesos el primero de diciembre de este año, según el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

Aunque la institución asegura que se necesita fortalecer las medidas de salud, como las muestras, el uso generalizado de cubreboca e invertir más dinero, como sucede en otras naciones, la enfermedad podría cobrar la vida de al menos 118 mil 810 personas.

En el mundo, el Covid-19 ha dejado más de 875 mil muertos y 26 millones 600 mil 475 contagios. México ocupa el tercer lugar con 66 mil 329 muertos y 617 mil casos de contagios. El primero corresponde a los Estados Unidos, con 6 millones 349 mil contagios y 192 mil muertos; el segundo Brasil, con 4 millones de contagios y 125 mil fallecidos.

La influyente revista inglesa The Economist afirma que el país tendría una cifra más alta de muertes por Covid-19, que la que se informa oficialmente.

Entre el 5 de abril y el 8 de agosto, la cifra de muertes registradas en la Ciudad de México por Covid-19 fue de 9 mil 388 de un total de 29 mil 97 fallecimientos. Se trataría de 326 muertes por cada 100 mil habitantes por encima del promedio histórico para ese periodo. Es un comportamiento similar en las principales ciudades.

Uno de los motivos por los que las cifras oficiales no serían las reales, es que algunos países (Brasil y México) no toman en cuenta a aquellos pacientes a quienes no se les aplicó una prueba de detección del virus antes de morir.

Otro sería un retraso en los datos por el tiempo que lleva el proceso para emitir los certificados de defunción. Además de que pueden haberse incrementado las muertes por otras enfermedades debido a la prioridad que se le da a los pacientes con Covid-19 en los hospitales.

El pasado 23 de julio el Inegi dio a conocer resultados de la encuesta sobre el impacto del Covid-19 en la actividad económica y el mercado laboral, en la que destaca que poco más de la mitad de las empresas tuvieron paros técnicos como medida de prevención, mientras que el 93.2% registró al menos un tipo de afectación.

La encuesta telefónica se realizó en 4 mil 920 empresas grandes y pequeñas. Y sólo el 7.8% obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto (92.2%) no recibió ayuda de ninguna índole.

Investigadores de la Universidad de Columbia siguen las medidas tomadas por 168 países, respecto a los paquetes fiscales de emergencia inyectados a las economías, ante la amenaza de una gran recesión, parecida a la ocurrida en los años 30.

Para poder hacer una comparación sobre el tamaño de los paquetes de rescate, la investigación presenta en relación con el PIB, los diez países que con mayor gasto fiscal por Covid-19: el primer lugar lo ocupa Japón con un 21% del PIB, seguido por Luxemburgo 20%, Bélgica 19%, Eslovenia 17%, Austria 15%, Irán 13%, Estados Unidos 13%, Qatar 13%, Singapur 13% y Suecia 12%.

En Latinoamérica presenta un gasto menor que el promedio a nivel con un 2.4% del Producto Interno Bruto. Y en el caso de los países ricos, el gasto fiscal adicional por la emergencia es de 6.7% del PIB.

El país que lidera la lista en Latinoamérica, el de mayor gasto fiscal frente a la pandemia, es Perú (9% del PIB), mientras que en el otro extremo está Nicaragua, con gasto igual a cero. México tiene un gasto fiscal del 1%, igual que Bolivia y El Salvador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado paquetes de estímulos para amortiguar el impacto del coronavirus, luego de tener varias entrevistas con los principales líderes empresariales. No les tiene confianza.

La pandemia podría provocar las peores consecuencias económicas que nuestro país haya visto en un siglo. En este año se perdieron casi dos millones de empleos formales.

El daño económico causado por la enfermedad es inevitable. Pero, desde el punto de vista de los expertos, la diferencia entre una crisis prolongada y una recuperación importante depende de la capacidad del gobierno para ayudar a las empresas y a los trabajadores a mantenerse a flote hasta que pase lo peor de la tempestad.

De acuerdo con The Economist, la economía mexicana logrará alcanzar el nivel que sustentaba en 2019, hasta el segundo semestre de 2025, esto porque México ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus.

