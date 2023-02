El auge de la inteligencia artificial 

Antonio Ríos Ramírez





En los dos últimos meses hemos visto cómo las herramientas de inteligencia artificial están entrando a una etapa de crecimiento y podríamos decir, democratización. Anteriormente la inteligencia artificial se veía centrada en los robots, principalmente aquellos que apoyaban la producción o aquellos que facilitaban las actividades rutinarias.

Hoy en día hay mucho adelanto respecto de esta área de conocimiento y su aplicación. Cada vez es más común ver aplicaciones que basados en algoritmos con muchos datos, se simplifica y toma de decisiones como por ejemplo de los tiempos para sembrar y cosechar, dependiendo de variables como tipo de suelo, semillas, ciclos de clima, etc. O pudiéramos explorar las aplicaciones en el transporte con almacenes autónomos que, dependiendo de las órdenes de los productos “deciden” qué productos, en qué vehículo, a qué horas, en qué cantidad, en fin. No se diga en la salud, donde ya se usa para detectar enfermedades utilizando análisis de patrones en regiones. En las ventas, es en la actualidad donde más crecimiento ha tenido basado en los perfiles de personalidad y de patrones de compra de los consumidores o, por ejemplo, la identificación de libros que tendrán demanda, esto antes de su lanzamiento. En las finanzas, los asesores virtuales para tomar decisiones de inversión, compra, mejores tiempos para venta de un producto, estimaciones, etc.

Todo lo anterior fue un preámbulo a la entrada a finales del año pasado de herramientas como ChatGPT(Generative Pretrained Transformer), un sistema de chat basado en inteligencia artificial avanzada con una capacidad increíble de responder “prácticamente” cualquier pregunta, probablemente uno de los modelos de lenguaje más precisos jamás creados. ChatGPT está siendo entrenado a partir del análisis de grandes cantidades de texto previamente escrito por humanos de una amplia variedad de fuentes, como libros, artículos de noticias, conversaciones y otros tipos de contenido escrito. Estos textos le ayudaron a aprender a identificar patrones y relaciones en el lenguaje humano.

Definitivamente se espera que herramientas como estas de inteligencia artificial sigan desarrollándose y “adaptándose” utilizándose en áreas como la medicina, educación, energía y, por supuesto, en producción. También se espera que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta cada vez más valiosa para ayudar a resolver problemas complejos y mejorar la calidad de vida de las personas.

A partir de esta herramienta está también la creación de pinturas, dibujos, poemas, que, con la alimentación de textos o palabras, se puede crear una pintura, inclusive puede darle el estilo de pintores famosos. Lo mismo está sucediendo con la música, redacciones, poemas, etc. Va tan rápido que en poco tiempo tendremos una herramienta de inteligencia artificial que pueda tener aplicación en cualquier área de la vida humana. Estas aplicaciones serán más comunes y útiles en los próximos meses, mejorando nuestra economía y nuestra calidad de vida. Sin embargo, esta tecnología también presentará retos, afectando a empleos tradicionales, ingresos y a otros temas que deberíamos comenzar a abordar ahora para asegurarnos de que los beneficios de la inteligencia artificial sean ampliamente compartidos. Nuevas formas de hacer cosas rutinarias, nuevas formas de tomas decisiones, nuevas formas de aprovechar el conocimiento generado en muchos años. Hay mucho por explorar y debemos de ser más inteligentes que la inteligencia artificial para poder aprovechar esta tecnología en beneficio de la humanidad. Y la pregunta sería ¿Cómo estoy yo aprovechando y beneficiándome a mí y a los que me rodean a través de herramientas de inteligencia artificial?

email: antonio.rios@tec.mx, miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua