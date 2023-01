El boom del peso mexicano

Un fenómeno extraño está pasando en nuestra economía que ha hecho que por primera vez en décadas, el peso mexicano se fortalezca frente al dólar, euro y otras monedas internacionales. Por lo general creemos que el dólar baja pero en realidad lo que sube es el valor del peso. Este hecho, insólito para las nuevas generaciones, se debe a diferentes factores que terminan ejerciendo una fuerza que se refleja en la fortaleza económica. Entre estos factores se encuentran: el buen manejo del banco central en cuanto a las tasas de interés, el aumento de las remesas que nos llegan de nuestros mexicanos en el exterior, el aumento de los precios del petróleo, el aumento de la recaudación fiscal del gobierno federal, el manejo de la deuda por parte de la Federación, recuperación del turismo, etc.

Estos son algunos de los factores que los economistas mencionan y que hacen que la ciudadanía mexicana tenga más poder adquisitivo frente a otros países o en términos más coloquiales, que los productos que importamos sean más baratos o al menos, la inflación no afecte su precio.

Esta fortaleza también se ve reflejada en la continua llegada de inversiones a nuestro país, pues se ve la estabilidad de la que ya hemos hablado en esta columna. Pero esta tendencia es positiva hasta cierto punto que no nos convierta en un país caro.

La contracción de la economía china y su proceso de volverse a cerrar frente al mundo ha redirigido mucha inversión a nuestro país. Es un hecho que debemos de seleccionar qué tipo de inversión queremos para que los empleos que de ellas derivan, en realidad generen riqueza en la sociedad y no sueldos que sólo generan problemas en el corto y largo plazo. Pero este proceso de evolución a los empleos de mejor calidad y mejor sueldo lleva su tiempo y debe de ir acompañado de educación y generación de habilidades en las personas trabajadoras. Es por esto la importancia de la estabilidad del peso, el cual tuvo una recuperación muy rápida y que ahora tiene el reto de mantenerse.

Este boom no lo podremos aprovechar si no estamos realmente preparados. Me refiero a que las condiciones de llegada de buenas inversiones dependen también de que tengamos parques industriales con los servicios necesarios, de la capacidad de nuestra mano de obra, de los índices de inseguridad, de los medios de transporte de personas y mercancías, etc., y uno con lo que se ha batallado mucho en los últimos años, es la proveeduría de energía eléctrica. Esto lo damos por hecho, pero no es así. La CFE no ha tenido la capacidad de proveer la suficiente energía a proyectos que se han presentado. Esto es la repercusión de una guerra ideológica en la legislación que se ha venido dando en materia energética, que al estar indefinida sólo hace que no haya ni inversión de privados en la generación de energía para venta y que la CFE tampoco genere la necesaria para que todos los proyectos tengan suficiencia.

No podemos dejar que esta nueva oportunidad económica que se ha generado con la alineación de factores internos y externos se nos vaya de las manos como ya nos ha pasado en décadas anteriores.