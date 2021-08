El calentamiento global ha rebasado ya, con mucho, los niveles esperados, advierten expertos de la ONU

Por: Oscar Estrada Murrieta

El nuevo reporte presentado por el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU incluye datos y análisis verdaderamente dramáticos, los cuales indican que las metas fijadas en el Acuerdo de París de 2015 sobre la reducción en el calentamiento global se están rebasando a un ritmo mucho mayor del que inicialmente se estimaba. En este reporte se advierte que, si no se toman medidas drásticas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el planeta se calentará en las próximas DOS DÉCADAS hasta en 1.5° C. La meta originalmente establecida era no sobrepasar ese nivel de calentamiento, pero hasta finales del presente siglo.

La realidad es que no han sido tomadas en serio las advertencias que por décadas nos han hecho los científicos que estudian este fenómeno. Se ha señalado reiteradamente la alta contribución a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que provocan principalmente el uso de combustibles fósiles y la pérdida de la cubierta arbórea del planeta, entre otros factores.

De los riesgos más graves que se han identificado está la elevación del nivel de agua de los mares y con ello la consecuente inundación de las zonas costeras, en las que, como sabemos, se concentra una gran cantidad de población que vive en grandes ciudades ubicadas en estas zonas y en las que hay además, muy importante infraestructura y centros estratégicos para la seguridad y el desarrollo.

Otras graves amenazas son la presencia cada vez más frecuente y más intensa de inundaciones en algunas regiones del mundo o de severas sequías en otras, con toda la afectación que estos desastres provocan a la humanidad. Tengamos presente además que las sequías a su vez, provocan una mayor presencia de grandes incendios forestales, lo que genera mayores emisiones de CO2 a la atmósfera y la desaparición de los árboles que lo estaban capturando.

Por otra parte, los científicos señalan que es necesario además, reducir la emisiones de gas metano, el cual provoca un mayor calentamiento (hasta 26 veces más) que el propio CO2, aunque su proporción en la atmósfera es mucho menor. Este gas se genera principalmente en los procesos de extracción de gas natural, así como en las actividades de agricultura y ganadería intensivas.

La responsabilidad y el liderazgo lo deberán tomar las autoridades de los 190 países que firmaron el acuerdo de la COP 21, celebrada en París el 15 de diciembre de 2015. Habrá mucho que discutir, analizar y proponer en la próxima COP 26, que se celebrará del 1 al 12 de noviembre del presente año en la ciudad de Glasgow, Escocia.

Sin embargo, como sociedad deberemos también colaborar en la medida y las actividades que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Reducir el consumo de gas o de electricidad en nuestros hogares, clasificar y separar la basura, transitar hacia el uso de medios de transporte eléctricos, el cambio hacia sistemas de calentamiento domiciliario a base de biocombustibles y plantar árboles, entre otras muchas acciones.