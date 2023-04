El cambio climático: última llamada

Por: Óscar Estrada

El Pánel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), un grupo conformado por 743 científicos de todo el mundo, acaba de publicar su último informe sobre la emergencia climática y cómo abordarla. Desafortunadamente sus conclusiones no son nada alentadoras.

El IPCC es un equipo de científicos constituido en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, encargado de reunir información publicada por investigadores de todo el mundo sobre los temas relacionados con el cambio climático. El sexto y más reciente informe fue presentado el pasado 20 de marzo en Interlaken, Suiza.

Es importante destacar que este grupo fue creado en 1998, precisamente para aportar evidencia científica sobre la evolución del cambio climático y los efectos de las medidas y acuerdos que han adoptado los diferentes países, para atender este tema clave para el futuro de la humanidad.

Entre las principales conclusiones que se presentan en este informe, destacan las siguientes:

El cambio climático, provocado por la humanidad, ya afecta a todo el planeta y se está acelerando e intensificando.

Es peor de lo que se esperaba : Los impactos y los riesgos se están agravando cada vez en menos tiempo.

Es profundamente injusto : Las personas y los países que menos responsabilidad tienen en la crisis climática, son a los que más les está afectando.

Lo peor está por venir: Con las políticas actuales, la humanidad va en camino de riesgos mucho más altos que los actuales y de pérdidas irreversibles.

De manera muy enfática, el informe señala que se requieren cambios rápidos y muy ambiciosos en todos los sectores y a todas las escalas para cumplir con los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global a 1.5° C sobre los niveles de la era preindustrial para finales del presente siglo. Pero los estudios señalan que la temperatura global ha aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro periodo de 50 años en los últimos 2,000 años. Si seguimos con ritmo actual de reducción de emisiones, no se prevé que se logre alcanzar esta meta, por el contrario, las temperaturas podrían incluso aumentar hasta 3° C.

Superar el nivel de 1.5° C provocará que las condiciones de vida en el planeta empeoren de forma significativa. Entre las principales consecuencias, se señalan condiciones de extremo calor, lluvias extraordinarias e inundaciones asociadas a ellas, ciclones tropicales más intensos, mayores daños por incendios forestales, incrementos significativos en el nivel del mar, inestabilidad y pérdida de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida Occidental, pérdida de los ecosistemas y especies más vulnerables y afectaciones importantes a los actuales sistemas de producción de alimentos, entre los más relevantes.

Sin embargo, el propio informe destaca que aún existen opciones para asegurar un futuro habitable y sostenible, pero que para ello es necesario que se tomen medidas más agresivas y permanentes. Aplicar soluciones reales, no falsas soluciones ni retrasos. En la próxima entrega analizaremos algunas de las medidas más apremiantes y los metas a las que se debe aspirar en cada una de ellas, entre las que están, el cambio en los sistemas de generación de energía eléctrica, una urgente y ambiciosa reducción en el uso de combustibles fósiles en el transporte y la producción de bienes y servicios, entre otros.

oestradam81@hotmail.com