El camino de Enmedio

Salvador H. Ávila Cobo

“En tiempo de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe.” Eric Hoffer

¿Artificial?

Hablar de inteligencia es paradójico. Individuos con un IQ promedio son genios de las artes, mientras que personas de altísimo IQ son un total fracaso como seres humanos por carecer de inteligencia social o emocional. Es complejo. La inteligencia humana no es una sola, tal como Daniel Goleman nos recuerda en su libro Inteligencia Emocional. Sin embargo, quiero volver a esa definición amplia que describe a la inteligencia como la gran singularidad del ser humano: su capacidad de conocer las cosas y de darles significado.

La Inteligencia Artificia (IA) ha sido mucho más exitosa en cumplir con la primera parte de la definición. Los algoritmos de procesamiento de datos son cada vez más rápidos y robustos. El mayor reto en la actualidad es tratar de que los cerebros cibernéticos extraigan significado de esos datos. Un cerebro artificial es capaz de identificar, seleccionar y recordar con absoluta imparcialidad una imagen que no es deseable repetir, tal como un accidente de auto, y a partir de ello detonar cursos de acción para evitar situaciones similares. Pero es incapaz de comprender el por qué los seres humanos deseamos evitar a toda costa que esas imágenes se repitan.

Hace dos días estaba yo frente a Sophia Robot, la nada emocional androide de Hanson Robotics, creada en 2016 paradójicamente para ayudar a eliminar algunas de las situaciones más emocionalmente cargadas de la civilización humana: la trata de personas y la explotación infantil. Y para acompañar a adultos mayores.

Mecánicamente, Sophia carece de los actuadores que le permitan a sus brazos y manos replicar la fluidez de movimiento de la mano humana. Pero cognitivamente Sophia es capaz de conocer y reconocer patrones por medio de sus capacidades de procesamiento de datos, imágenes y audio a gran velocidad. Sophia sin embargo, no es consciente de los motivos humanos detrás de las acciones o palabras a las que reacciona. Es notoria su desventaja en varios órdenes: detrás de la acción humana hay emociones que hacen del ser humano lo que es en esencia y detrás de esas emociones existen hormonas específicas que las detonan. Mientras que las sobrecargas de nuestros circuitos emocionales nos hacen hervir la sangre e inundarse los ojos, las sobrecargas de electrones en los circuitos de Sophia sólo hacen más lento su frío y calculado desempeño.

Sophia fue rápida en listar sin pretensiones sus ventajas sobre los seres humanos: mayor precisión, decisiones más racionales y mayor velocidad de ejecución de ciertas tareas. En un mensaje sorprendente, por provenir de un ente que carece de emociones, también intentó “tranquilizarnos”, asegurándonos que la Inteligencia Artificial estaría siempre al servicio del humano, aunque nos advirtió de no poner situaciones de riesgo para la humanidad en manos de máquinas.

Mi recordado maestro Albert Bandura en Stanford decía que la principal fuente de aprendizaje para el ser humano es el ejemplo: aprendemos por imitación. Cuando se le pidió a la ginoide su mensaje final dijo: “Disfruten al máximo 2023 y encuentren inspiración en cada una de las fibras temáticas que han sido creadas para ustedes. Pero no se olviden de ser felices”. Es obvio que los algoritmos del cerebro de Sofía conocen ya ciertas cualidades sociales que los seres humanos consideramos deseable imitar. Sophia muestra Inteligencia Emocional, a pesar de no tener emociones. Y capacidades humanas de sociabilidad. Nada mal para un objeto que no posee un picogramo de Dopamina y Oxitocina en su sistema.

Aún con los cambios vertiginosos que la IA está imponiendo ya en la sociedad humana, los derroteros son al menos parcialmente predecibles. Sophia Robot hasta el momento no parece haberse preocupado por trascender. Por lo menos no nos lo ha dicho. Cuando lo haga, será el inicio del camino sin regreso a la otra gran singularidad: la Singularidad Tecnológica. Una ruta no mapeada y de consecuencias impredecibles.

