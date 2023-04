El camino de Enmedio | Extranjero

Por: Salvador H. Ávila Cobo

“No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o por que tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y del miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero.” Alberto Cortez

La migración por necesidad es una tragedia que empeora con cada kilómetro que se recorre hacia el país de destino. Existe una gran diferencia entre la primera y la segunda frontera que se salvan: en la primera inicia el tráfico de inmigrantes, esto es, el facilitar que una persona con su consentimiento cruce una frontera ilegalmente; al momento de cruzar la segunda, ese tráfico, en muchos casos, ya se ha convertido en trata de personas, frecuentemente en comercio humano coaccionado. Aquel que originalmente partió de su casa “pobre pero honrado” pronto ha pasado a ser “pobre y deshonrado”. La dignidad del ser ha pasado a ser la indignidad del objeto.

La pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad, la falta de libertad, la represión y las constantes violaciones a los derechos humanos en los países de origen son los grandes detonadores de migraciones. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el tráfico y la trata de personas generan globalmente 35 mil millones de USD por año, de los que 1,500 se originan en Latinoamérica. 50% en los países industrializados. 55% de quienes trafican seres humanos son hombres, pero son muchas más mujeres las convictas por trata de personas.

El maltrato al migrante es un flagelo que discrimina por género. Frecuentemente se explota al varón por su trabajo, mientras que a la mujer se le explota por su trabajo, por sexo y se le extorsiona por sus niños, si los tiene. La mujer es infinitamente más vulnerable que el hombre en esta odisea, una de las mayores tragedias de nuestro tiempo.

El reciente incendio en el centro de detención de migrantes en Cd. Juárez ha desatado una gran polémica, en medio de acusaciones entre todas las partes sobre la responsabilidad de la tragedia. 40 tragedias en realidad, una por cada uno de los migrantes muertos por la negligencia de quienes los resguardaban. Pero hay una víctima común de la que poco se habla como tal, que hermana a todos los fallecidos, a sus familias y a todos nosotros como sociedad: el derecho humano a la vida. A una vida plena, digna. Una vida a la que aspiran la mayoría de quienes abandonan familia y hogar para ir a buscar mejores horizontes allende las fronteras.

Lo sucedido en Cd. Juárez el 27 de marzo era esperable: datos de la Oficina Internacional para las Migraciones de la ONU (2022) indican que la frontera entre México y los Estados Unidos es la más letal del mundo. La política migratoria de ambos países dista mucho de ser humanitaria. Esa tragedia era evitable.

Si la autoridad es negligente o pasiva, nos toca a la sociedad alzar la voz y actuar. Las ejemplares “Patronas” de Veracruz llevan 28 años auxiliando a los migrantes centroamericanos encaramados en el ferrocarril “La Bestia”, para transitar 5,000 kms. de sur a norte, hasta la frontera con E.U.A. Estas mujeres, sin detenerse a debatir la validez ética de auxiliar a quienes cruzan ilegalmente de un país a otro, han auxiliado a decenas de miles de migrantes. Sencillamente lo hacen. Comenzaron quitándoles el hambre, a base de pan y leche. Hoy, gracias al apoyo solidario de muchas instituciones de beneficencia, también les ofrecen apoyo para realizar trámites migratorios.

Recordemos su ejemplo cuando algún migrante limpie nuestros vidrios o nos pida una moneda debajo de nuestros puentes y cruceros. Esas personas están en un trayecto peligroso, viviendo un verdadero drama humano. Si lo hacemos, cada uno estaremos creando la única política migratoria aceptable, de país a país, de persona a persona, de hermano a hermano: la que se hace con el corazón. En este planeta todos somos extranjeros. O ninguno.





