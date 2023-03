El Camino de Enmedio | UNA, ES hambruna

Salvador Humberto Ávila Cobo





El número 1 ha sido utilizado de diversas formas a través de la historia. El 1 es celebrado cuando se trata de alcanzar la victoria en una competencia deportiva, y es vilipendiado si aparece como grado en una asignatura escolar. El 1 también indica unicidad, plenitud y unión cuando se trata de unir a partes que se consideran pares. La deidad también es denominada con el 1. Lo que yo no recordaba es que el 1 también es frecuentemente usado con el fin de disfrazar o simular.

En las últimas semanas el segundo de los dígitos se me ha aparecido repetidamente, relacionado con el mismo tema: hambruna y desnutrición en la Sierra Tarahumara.

Todo comenzó hace unos días, cuando asistí a una ponencia sobre la campaña de combate a la desnutrición que se está llevando a cabo en la Sierra Tarahumara. De pronto apareció el número 1, sin anunciarse, envuelto en una triunfalista frase: “En los lugares que hemos tocado (tres de 20 municipios serranos) no se nos ha muerto 1 solo niño por hambre”.

Esa misma noche, la gobernadora del estado me aclaraba que “en la sierra no hay 1 solo lugar con hambruna; hambrunas hay en la India, hambrunas hay en África, pero no en Chihuahua” y tiene razón, desde el criterio bajo el que comúnmente se describe una hambruna. Sin embargo, para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cap. 24), “una grave escasez de alimentos en un área geográfica grande o que afecta a un gran número de personas”, es hambruna. En 17 de los 20 municipios que integran la Sierra Tarahumara (alrededor de 60,000 kms. dos de extensión), de los 264,227 habitantes que viven en ellos, 164,235 viven en pobreza, 59,200 en pobreza extrema, esto es, son incapaces de satisfacer sus necesidades alimentarias (Coneval, 2020). Los dos criterios de la FAO se satisfacen: en la sierra de Chihuahua hay hambruna. Crónica. No es sólo una persona la que sufre hambre y aunque UNA sería ya demasiado, 59,200 personas con hambre son muchas “UNAs”. En este sentido, UNA es hambruna.

Otro de los usos del 1 es el de ariete. Cuando en otra reunión reciente un distinguido miembro del clero suspiraba con desánimo acerca de la indolencia gubernamental para erradicar la desnutrición entre los niños tarahumaras, diciendo “estamos cansados de hacerle el trabajo a los gobiernos, año tras año, administración tras administración” atiné a replicar “Su reclamo es justo padre, tiene usted razón. Y sin embargo, ¿cuántos niños deben morir de inanición mientras nos sentamos a esperar que el gobierno actúe de forma decidida hasta erradicar este mal? El inconmensurable valor de la vida de 1 niño tarahumara que logremos salvar nos obliga a seguir trabajando, independientemente de que los gobiernos cumplan o no con su deber con los tarahumaras, hijos predilectos de la sierra, de SU sierra”.

En su informe de gobierno número 1, la gobernadora del estado atinadamente recordó a los mandatarios de otros estados que asistieron como invitados, que la Sierra Tarahumara es de todos, es la sierra de los mexicanos. Sí lo es, pero primero, la Sierra Tarahumara es de los chihuahuenses. Si bien los gobiernos deberían de ser más enfáticos en erradicar este mal, la tarea es de todos. Durante décadas diversos actores, públicos y privados, han hecho esfuerzos para eliminar la hambruna crónica persistente en la Sierra Tarahumara. Sin coordinación y sin un criterio unificado, con extremado protagonismo y en no pocas ocasiones con el concurso de intereses no legítimos, únicamente motivados por el lucro. Eso ha reducido la efectividad de los esfuerzos y conducido incluso a lo que yo llamo “la guerra de los suplementos”, en Chihuahua y en otras partes del país y del mundo. Eso incluye a las miles de dosis adquiridas en administraciones anteriores de un suplemento en polvo que requería mezclarse con agua y que fue distribuido en lugares de la Sierra Alta donde no hay (hasta la fecha) agua potable, sin olvidar diversos suplementos con información nutrimental falseada o que no atienden a las características fisiológicas de la etnia tarahumara, a sus grados de inanición, ni a sus usos y costumbres, ni a sus lugares de residencia. En este sentido, es preciso recordar que en nuestra Sierra Tarahumara cohabitan varias sierras, unas altas y otras bajas, unas frías y otras tropicales; pero muchas secas. Y ahí estriba parte del problema: para una cultura de costumbres ancestrales, de vivir en cuevas y cosechar la milpa, en el mejor de los casos para muchos la cosecha es magra. Y el consumo cotidiano de cualquier suplemento alimenticio les es totalmente ajeno. Y el mismo suplemento no necesariamente sirve igual o es igualmente aceptado por los pobladores de las distintas sierras. Es necesario adaptar, convencer y dar seguimiento.

Para terminar con este mal, urge que prevalezcan la humildad, el conocimiento, la honestidad, la sensatez, y la solidaridad. El 1 también es un indicador de preferencia y de sentido de urgencia. Si finalmente nos decidimos todos a hacerles justicia alimentaria, nuestros hermanos rarámuris verían un atisbo de que los chabochis finalmente entendimos el concepto real de kórima. Se los debemos.