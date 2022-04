El camino hacia la cima es su participación

Por: Benjamín Carrera

Abriré este espacio hablando de algo que no le debe ser ajeno: existe un momento en la carrera de quienes se dicen representantes ciudadanos, en el que se envuelven en discursos que hablan de la importancia de la ciudadanía, de sus necesidades, vaya, de ser la panacea a todo mal. Sin embargo, existe también otro momento en las carreras de estos personajes en los que se olvidan por completo del discurso que tomaron como bandera y limitan cualquier acercamiento poniendo un escritorio de por medio.

Lo anterior no fue impedimento para que un colectivo de activistas ambientales preocupados no sólo por las cuestiones de ecología, sino de salud y desarrollo ha decidido estrenar la consulta pública que contempla la Ley de Participación Ciudadana, abriendo este espacio participativo para las y los habitantes de Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán y Rosales, quienes a partir de los seis años tienen varias opciones para verter no sólo su opinión, sino cualquier comentario o sugerencia respecto a la necesidad de protección de la Sierra de Nombre de Dios a través de la declaratoria de área natural protegida.

Los Picos de la Luna, el cerro Coronel o el cerro Grande y la Mesa de Aldama son quizá los elementos más representativos de esta sierra que se extiende por los municipios antes mencionados y son ya parte del patrimonio cultural y ambiental de Chihuahua. De la capacidad de filtración de agua de los cerros ubicados en las inmediaciones del río Chuviscar y el río Sacramento depende no sólo la recarga de dichos cuerpos de agua, sino que en su momento, de ello dependió que la capital se haya fundado precisamente en este lugar. Además de la belleza paisajística, esta sierra cuenta con fascinantes grutas, sitios arqueológicos, pinturas rupestres y especies nativas de flora y fauna que demandan protección ambiental de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana.

Es por ello que a través de esta consulta se busca dirigir los ojos de la administración actual hacia la atención de esta área, por lo que hasta el día 30 de abril se abren cuatro canales de participación: a través del sitio del Instituto Estatal Electoral, a través de los módulos de consulta en físico, o bien enviando un correo electrónico al instituto pudiendo también entregar su formulario de manera física en las instalaciones del IEE.

Sin duda alguna, el deterioro ambiental afecta las condiciones de todos, por lo que cualquier esfuerzo por la conservación ambiental debe ir de la mano con la participación ciudadana a fin de fortalecerse, ligándose a los procesos públicos para la verdadera consolidación del bien común. Cierro con el sello de la casa: la premisa de que, para el que le escribe, la gente es primero; y de igual manera, es quien primero debe participar, por lo que le invito a que aproveche todos los medios a su alcance para no dejar pasar esta oportunidad de involucrarse en las decisiones públicas y poder exigir a las autoridades que acaten la voluntad ciudadana, que debe ser no un favor, sino un mandato.





Economista. Diputado local