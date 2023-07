El camino hacia la prosperidad con más y mejores empleos

POR MARCO BONILLA –





En Chihuahua Capital tenemos clara la ruta a seguir para mejorar las condiciones y calidad de vida de las familias chihuahuenses, nuestro objetivo siempre ha sido convertir a nuestra ciudad en un centro de prosperidad y desarrollo, y estamos orgullosos de decir que estamos en el camino correcto.





En los primeros 6 meses del año, se han generado cerca de 10 mil empleos en Chihuahua Capital, marcando así un logro histórico para nuestra ciudad, pues tan solo en el mes de junio se crearon 1,800 nuevos empleos, siendo así el mejor mes en los últimos 20 años, esto, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual es muestra de nuestro compromiso y dedicación para impulsar el crecimiento económico y brindar mejores oportunidades laborales a las y los chihuahuenses.





En ese sentido, el sector que más ha crecido es el de la transformación, el cual ha experimentado un aumento de 4,007 plazas en lo que va de este 2023. Este dato muestra la confianza que las empresas depositan en Chihuahua Capital como un lugar atractivo para invertir y establecer sus operaciones, asimismo es importante mencionar que el 57% del total de empleos generados pertenecen a grandes empresas, lo que refuerza aún más nuestra posición como un destino empresarial próspero.





Además, durante esta Administración los salarios reales en Chihuahua Capital se han incrementado un 8% en comparación con el 5% a nivel nacional para empleos formales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Si consideramos también el empleo informal, Chihuahua Capital ha experimentado un crecimiento del 11% en los salarios, mientras que a nivel nacional se ha registrado una disminución del 8%.





Sin duda es alentador observar que el 70% de los empleados formales en nuestra ciudad perciben salarios que oscilan entre los $12,600 y $18,900 mensuales, según los datos proporcionados por el IMSS; además, el 99.5% de los empleados formales en Chihuahua Capital reciben al menos $12,600 mensuales.





Estoy convencido de que estos logros son el resultado de nuestras políticas orientadas hacia la promoción de la inversión y el apoyo a las empresas, pue hemos implementado programas de apoyo y capacitación para mejorar la competitividad y el desarrollo de las mismas.





En este Gobierno Municipal estamos convencidos de que la apuesta debe ser la competitividad en todos los aspectos, pues solo así lograremos empleos mejor remunerados para que las y los chihuahuenses puedan tener una mejor calidad de vida, para lograr la prosperidad a futuro y no quedarnos en el bienestar momentáneo, como puede suceder con las becas.





Y como lo he dicho antes, no es que estemos en contra de otorgar becas a quienes lo necesiten, por el contrario, en esta Administración se han entregado más de 65 millones de becas a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, sabemos que son necesarias para impulsar el progreso, pero no se trata solo de eso, somos conscientes de que para verdaderamente alcanzar la meta hacen falta más y mejores empleos bien pagados.





Finalmente, les reitero que como Gobierno continuaremos trabajando arduamente para consolidar a Chihuahua Capital como la ciudad más competitiva, la más próspera, generando nuevas oportunidades laborales para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Estoy convencido de que, con el apoyo y la participación de todos los actores clave, seguiremos alcanzando nuevos logros y seguiremos cumpliendo con resultados.