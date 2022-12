El cáncer del libre mercado es la corrupción

Como ya lo sabrán, me gusta mucho analizar la eterna batalla entre las personas que apoyan a la izquierda contra los que apoyan al ala derecha. Me gusta porque es algo que ni siquiera podemos concebir en el imaginario. Un país donde los gobiernos no existan o estén disminuidos al máximo posible, donde el mercado se regule solo y el progreso depende de cada persona. En este mundo, los derechos los dicta la Iglesia, etc. ¿Lo puedes imaginar?

Por lo contrario, un país donde todos seamos iguales en ingreso y en trabajo, donde las empresas sean propiedad del Estado. Un Estado fuerte donde no se permite que alguien esté en contra de él y donde los derechos son para todas las personas. ¿Te puedes imaginar ese país frente al contexto internacional? Ya ni los chinos que han vivido en ese régimen se pueden imaginar un mundo sin la concepción del globalismo actual.

La liga se estira para donde la jalan. Si la derecha se organiza la jala para un lado y si la izquierda está fuerte pues se va para allá. Lo primero es que por el bien de todos, la liga nunca se debe romper. Porque lo que menos necesitamos ahorita es un conflicto armado o tener gobiernos como el peruano que sufrirá muchos años.

En este estira y afloja, debemos reconocer los fallos de cada sistema. Si no vemos el elefante blanco en la sala, que en este caso es la pobreza y la desigualdad, entonces poco vamos a avanzar. Si la liga se estira más para la izquierda es porque la derecha económica le ha fallado a la sociedad. ¿Y qué hacemos para no irnos a la izquierda más radical? Pues la única respuesta lógica y un poco boba es solucionar los problemas que hacen que el “libre mercado” falle. Y uso las comillas porque el libre mercado en realidad nunca ha existido, siempre ha habido regulación gubernamental.

En mi opinión, el principal problema que tiene el libre mercado es la corrupción. Aquí es donde todo el sistema cae. Porque la teoría de la autorregulación del mercado se termina a la hora que el factor corrupción mueve las piezas y la redistribución de esa riqueza. Así la concentración de la riqueza es exacerbada. Si no se controla o “elimina” la corrupción, entonces ese libre mercado por el que tantos luchamos por mantener estará afectando a la mayoría y la liga se estirara para el otro lado.

No podemos pensar que terminaremos con gobiernos o políticos que proponen ideas de extrema izquierda si a la hora de ver la corrupción o la injusticia nos volteamos para otro lado y hacemos como que no pasa nada o que nadie se da cuenta. Vivimos en un mundo tan pequeño que todas las personas saben que empresarios son ricos por corrupción y cuáles por trabajo. Sabemos qué políticos son honestos y cuáles no. El problema es que el miedo al rechazo o a una represalia paraliza a las masas y hacen que la corrupción avance. Por lo tanto, la eterna pelea entre gobiernos cada vez más radicales se seguirá dando. Y cuidado, porque AMLO es moderado, pero pueden venir personajes más radicales y si no me creen, volteen a ver lo que está pasando en América Latina o en Europa.