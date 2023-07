El caos de la inseguridad

Por María Soledad Limas Frescas





Los problemas de inseguridad en México, están rebasando a las autoridades, cada vez son más graves e inusuales los acontecimientos de violencia e inseguridad en varias partes de la República, que representan escenas dantescas, como los asesinatos a mansalva, enfrentamientos sangrientos entre grupos criminales en medio de la población civil, vehículos en llamas, pueblos fantasmas por la inseguridad, etc., parecen escenarios de las películas holywoodescas, pero lamentablemente no es así, es parte de la realidad que aqueja a nuestro México, por éste motivo varios países entre ellos Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Reino Unido han puesto en alerta a sus nacionales sobre los riesgos que conlleva viajar a México, y razón no les falta, también a los mexicanos nos atemoriza viajar por las carreteras para visitar los bellos lugares turísticos, ante el cúmulo de asaltos, peligros e inseguridad a los que nos podemos enfrentar, y eso sin tomar en cuenta las pésimas condiciones en las que se encuentran muchas de las carreteras y son la causa de fatales accidentes.

Según encuestas del INEGI, 6 de cada 10 personas mayores de edad consideran inseguro vivir en su ciudad.

Dentro de las ciudades catalogadas como las más peligrosas se encuentran Zamora, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan, de acuerdo a datos oficiales.

Los informes de seguridad pública que maneja diariamente el gobierno federal, reflejan que en la primera quincena de junio pasado, se registraron 971 homicidios dolosos, siendo el promedio diario de 80.9 crímenes en México.

A pesar de que estamos a una enorme distancia de que nuestro país sea considerado como uno de los lugares medianamente seguro, y a años luz de colocarnos al nivel de los lugares más seguros del mundo, como lo son Toronto, Singapur, Sidney, Tokio, Amsterdam, Hong Kong entre otros, si no empezamos a trazarnos esa meta desde hoy y no cambiamos las cosas para que eso suceda, nunca lo verán nuestro ojos, ni los ojos de nuestros descendientes. Decía Einstein que si buscamos resultados distintos, no debemos hacer las mismas cosas.

Mientras no se cambie la fallida estrategia de seguridad del gobierno (si es que se le puede llamar así al consejo de abrazos no balazos) continuará el fracaso y el crimen organizado y no organizado seguirá ganando terreno. Otra condición sine qua non para combatir la inseguridad, es el diseño, la planeación e implementación de programas educativos de calidad, que brinden oportunidades para el aprendizaje y desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes y los hagan competitivos, ese ha sido el camino que siguieron los países que hace cincuenta años estaban en peores condiciones que el nuestro, y hoy tienen economías y seguridad de primer mundo.