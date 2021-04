El caos que viene

El partido Morena, que gobierna México, dirigido por el dictadorzuelo de AMLO, mejor conocido como el Pejelagarto, está llevando a nuestro país al caos y en esta semana sí que fue un descaro todo lo que hicieron para acelerar el proceso.

El más grave de ellos es cuando en el Senado, a escondidas, aprueban ampliar en dos años el periodo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué a escondidas? Porque ni tan siquiera era un tema que estuviera a discusión y lo meten en un artículo transitorio, es decir sin relevancia, en una ley secundaria y por mayoría simple, cuando el tiempo que estará el presidente de la SCJN está perfectamente delimitado en la constitución, que es nuestra ley principal o máxima.

Violando todos los principios que acabo de mencionar, la sacan adelante con los votos de mayoría simple y el inquilino de Palacio Nacional declara en la Mañanera que a él le parece muy bien, ya que él confía en el ministro presidente, Arturo Zaldívar. No se trata y no importa nada que el señor confié en él o no, es la constitución la que establece el término. Vergonzante el silencio del presidente Zaldívar, que no dice si acepta el fétido regalo (no se le puede llamar de otra manera), que le hace el dictadorzuelo. Si lo acepta estará cayendo en la peor abyección e ignominia. La SCJN perdería toda credibilidad.

Al rato se le va a ocurrir que la reelección del presidente de la república puede ser cambiada de la no reelección actual, a través de un artículo transitorio, de una ley secundaria y por mayoría simple puede pretender cambiar la constitución.

Son muchos los temas de esta semana, así que paso al siguiente: El INE rechazó las candidaturas de Morena a gobernadores de los estados de Guerrero y Michoacán. Tremendo berrinche hizo el dictadorzuelo y amenazó al INE y a todos sus consejeros, pero éstos se sostuvieron y entonces el dictadorzuelo dijo que no iban a sustituir a sus candidatos y que esos eran los que participarían, es decir “Aquí el que manda soy yo y hago lo que me da la gana”. Debe haber compromisos muy importantes entre el Peje y Salgado Macedonio.

Otro grave asunto de esta misma semana: Vamos a tener que dar todos nuestros datos al gobierno de nuestro teléfono celular, no sólo los normales, sino hasta el iris de tus ojos, tu huella dactilar. ¿Con qué objeto? Todos pensamos que el gobierno quiere espiarnos dónde andamos, con quién, qué hablamos, qué escribimos, etc. Un régimen fascista comunista. Dicen que con esos datos van a desaparecer al INE y el gobierno va a poder votar por uno, como sucede en Venezuela, donde “hacen” votar a casi el 100% del padrón.

Habrá que buscar un amparo masivo contra tanta tontería, que más vale que no nos dejemos, si es necesario dejar de usar el celular, así vivíamos antes y no pasaba nada.

La última de la semana: El dictadorzuelo decide poner a su nuera, esposa de uno de sus hijos, que fue Miss Venezuela hace 11 años, como la titular de la Secretaría de Turismo... si a esto no se le llama nepotismo, ¿entonces cómo le podemos llamar?, además que ella siendo extranjera, ¿cómo puede trabajar en México?, ¿qué sabe de nuestro país y sus hermosos destinos turísticos, reconocidos mundialmente?

El caos que viene, ojalá no nos dejemos.