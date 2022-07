Por Patricia Terrazas





Me invitaron a la presentación del libro “El caso viuda negra”, es un libro que nace a partir de un trabajo periodístico riguroso y un ritmo narrativo apasionante, de verdad que como pocos ejemplares sus páginas me devoraron, absorbieron por días mi atención, porque además conozco de manera personal y muy cercana a muchos de los protagonistas, los investigados, los investigadores, los demandados y los demandantes.

Un trabajo, siendo reiterativa muy profesional de Manu Ureste, Zedryk Raziel y Arturo Ángel, reporteros de investigación de Animal Político, es un reconocimiento al trabajo profesional de chihuahuenses comprometidos con el combate a la corrupción, es el hilo que jalan en Chihuahua y desbarata la madeja de corrupción del desvió de más de cinco mil 800 millones que salen del erario público y se va a financiar campañas políticas.

Este es un caso que se investigó y se publicó, pero cuando esto sucede y no lo vemos, no nos enteramos de que existe, cuántas veces hemos dicho que los gobiernos y los políticos son corruptos, pero ¿Qué estamos haciendo para combatir esa corrupción?, no perdamos de vista que la corrupción roba oportunidades y roba la esperanza de muchos que depositan la confianza en personajes que al final son corruptos.

Algo que llamó mi atención el día de la presentación del libro fue lo que comentaron, que todos deberíamos sentirnos ofendidos con esos actos tan evidentes, tan desproporcionados y de vil descaro, porque la ofensa no es a un personaje, a una institución, a un gobierno o a un político, la ofensa es a todos nosotros, a todo el pueblo de México, porque nos están robando a todos, le roban a nuestros hijos, a nuestros padres, a los pueblos indígenas, a los estudiantes, a las mujeres, a todos los que con esos recursos podrían tener una oportunidad de estudiar, de tener hospitales y casas de cuidado dignos, oportunidades para las personas con capacidades diferentes, a los enfermos de cáncer, a las madres solteras… a todos.

Este libro es con la finalidad de despertar la conciencia de todos, así lo comentaron los autores, para que todos, trabajemos todos los días en el combate a la corrupción.

Y cierro con la frase de Gabriela Warkentin, no sin antes invitarlos a leer el libro.

“El caso viuda negra es una radiografía que, desde lo local, exhibe la podredumbre de un sistema que se protege y reproduce, que hace todo para no morir. Incluido matar”.