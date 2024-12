El chocolate caliente que no era tan caliente: desmontando mitos del invierno

La primera brisa helada del invierno acaricia la ciudad, y con ella llegan los pequeños rituales que prometen calidez en medio del frío: sacar las bufandas olvidadas, encender el calentador y, por supuesto, preparar una taza de chocolate caliente. Es el símbolo del invierno, un abrazo líquido que, según las voces de generaciones pasadas, no sólo reconforta el alma, sino que también "da energía", "cura resfriados" y hasta "calienta el cuerpo desde dentro".

En la prisa por comenzar el día, las personas buscan consuelo en mitos alimenticios que, como las falsas promesas de la desinformación, reconfortan pero no siempre resisten el escrutinio. “El chocolate caliente te da energía inmediata”, “el atole te protege del frío”, o “las sopas calientan el cuerpo y evitan resfriados” son ideas que pasan de generación en generación como cadenas de WhatsApp, con tanta certeza como el calendario navideño. Pero ¿qué dice la ciencia?

El frío, como la prisa urbana, es un fenómeno que inspira creatividad pero también amplifica las leyendas. Si bien ciertos alimentos nos ofrecen calor temporal, su efecto no es más que una reacción fisiológica: el cuerpo percibe el cambio de temperatura en el estómago y dilata los vasos sanguíneos, pero esto no significa que "calienten" el organismo de forma permanente o que eviten enfermedades. El resfriado, por ejemplo, se origina por virus, no por exponerse al frío con los pies mojados.

Sin embargo, estas creencias no son solo un reflejo de nuestra necesidad de calor físico, sino también emocional. El chocolate caliente, con sus mitos, se convierte en un ritual que nos conecta con momentos de pausa, donde la prisa queda al margen. Pero, como con la desinformación, es crucial desarrollar un "paladar crítico". No basta con creer en lo que nos reconforta; también debemos preguntarnos por qué lo hacemos. ¿Compartimos esas cadenas de remedios caseros porque funcionan, o porque nos gusta creer en la magia de lo cotidiano? ¿Elegimos el chocolate caliente porque cura o porque nos recuerda una tarde feliz en casa de la abuela?

Así, mientras el invierno nos envuelve y el vapor de nuestras bebidas favoritas nubla las gafas, tomemos un momento para disfrutar el ritual, pero también para cuestionarlo. Porque, aunque la información no urge, el sabor de la pausa sí.

Y cuando el mundo se vuelva demasiado frío, siempre podemos buscar un espacio donde las tradiciones, los sabores y los mitos puedan coexistir sin prisa, y con ese toque dulce que, aunque no cure, siempre reconforta.





Paula Loretta Solís Ávila

Ex Becaria de la Embajada de Estados Unidos en México

loretta.solis21@gmail.com