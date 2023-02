Por: Mario Ramírez





Han pasado más de 60 días desde aquella trágica noche en Lusail: La Selección Mexicana quedaba eliminada en fase de grupos de un mundial por primera vez en 44 años. A partir de ese momento los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol alzaron la voz diciendo que habría cambios, decisiones e innovaciones, todo esto en un lapso de 60 días y aquí estamos, más de 60 días después, sin cambios, sin decisiones, y sin innovaciones.





Desde luego que uno de los problemas es que la federación no esté teniendo una reacción rápida ante tremendo fracaso, pero aún peor que eso, es el hecho de haber gritado una promesa con supuesto tono de autoridad y se haya quedado sólo en eso, una promesa, pues actualmente ni director técnico tenemos. Lo del DT es un tema que tocaremos más a fondo cuando finalmente se haya tomado la decisión de quien tomará dicha responsabilidad, hasta el momento sólo diremos que lamentablemente todo apunta a que no será un proyecto que, a primera vista, se vea diferente al de los anteriores. A tres años y medio de ser anfitriones de un mundial por tercera vez, nuestro proyecto aún no empieza, mientras el vecino del norte lo empezó desde hace cuatro años. ¿Queremos recuperar nuestro dominio? Necesitamos trabajar.





Nos encantaría decir que se viene una nueva estructura con cambios reales, una transformación verdadera en toda la extensión de la palabra, y a pesar de que eso es lo que precisamente nos dirá la FMF, el conocimiento de los aficionados legítimos ya es demasiado, y no compran cualquier discurso barato, pues basándose en la experiencia propia, nada indica lo contrario. Los mismos dirigentes fracasados en rotación, las mismas costumbres, las mismas políticas, las mismas firmas bajo el agua. Exactamente la misma estructura de siempre. Mismos métodos = Mismos resultados. El ciclo sin fin.





Por supuesto que la totalidad de la culpa no es de la FMF. La Liga MX es la mayor cómplice de este fracaso. Su formato es probablemente el más mediocre en todo el planeta y sus dirigentes son todavía más cuestionables que los de la Federación, pero ese es otro tema que también se tocará a fondo en otra oportunidad.





De las primeras cosas que te enseña el futbol, y ciertamente la más importante de todas, es a ser leal. Ser leal a pesar de las dificultades, malos momentos y agentes externos. Incluso es muy mencionado dentro de la comunidad deportiva que “es más fácil cambiar de esposa que cambiar de equipo”, razón por la cual la Selección Mexicana tiene tanta afición en su territorio, no es casualidad que llevamos todo este siglo alcanzando el podio de afición asistente en cada mundial. Pero que no haya confusión, toda esta lealtad se da única y exclusivamente por amor al deporte, pues a pesar de que nuestro futbol nos ha regalado algunas alegrías durante este joven siglo, la repulsión contra los federativos en turno y sus métodos han sido constantes por parte de la afición azteca desde hace muchos… muchos años.





