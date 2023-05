El cine en Chihuahua: el comienzo

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

violioscar@gmail.com





Creo que para todos que hemos tenido la honrosa y bendecida oportunidad de vivir en esta sociedad, nos hemos encontrado que, uno de los atractivos más significativos que siempre nos ha traído explosiva diversión a lo largo del tiempo, ha sido el cine, producto de la excelente y talentosa idea de los hermanos Auguste Marie Louis Nicolas y Louis Jean Lumiere, quienes verían por primera vez la luz el 19 de octubre de 1862 y el 5 de octubre 1864, respectivamente en Francia, los cuales, serían los grandes inventores del cinematógrafo en el mundo, proyectando su primera película ante 200 miembros de la “Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional en París”, en marzo de 1895, sin embargo, públicamente lo harían en diciembre de ese mismo año; dicho antecedente empezaría a permear en todas las esferas del planeta, llegando a México y por supuesto a Chihuahua.

La máquina “mágica” de los Lumière llegaría a México en agosto de 1896, junto a Claude Ferdinand von Bernard y Gabriel Veyre, quienes ofrecerían el 6 de agosto de ese mismo año la primera proyección del cinematógrafo. Esta exhibición fue exclusiva para la familia del presidente don Porfirio Díaz Mori en el Castillo de Chapultepec; sin embargo, el 14 de agosto se realizaría la primera muestra pública del invento francés. Ante la ausencia de medios o alternativas de diversión a finales del siglo XIX y principios del XX, el cine empezaría a constituir esa opción ausente, que llenaría el gusto y diversión de decenas de miles de chicos y grandes, ya que al llegar a la paupérrima ciudad de Chihuahua representaría un cambio total en la manera y forma de cómo divertirse, ya que, al llegar la primer película a esta tierra seca, arenosa, pero muy generosa, empezaría a provocar la “decodificación” emocional en los cinéfilos a través de imágenes, sonidos e historias que, muchas de las veces, nos llevan a la reflexión, al recuerdo de alguna vivencia experimentada a lo largo de la vida; de alegrías, tristezas, enojos, miedos, sorpresas y aversiones.

Los primeros espectáculos de cine se dieron en carpas, salones y jacales de manera informal, sin embargo, representaba una nueva y extraordinaria opción de entretenimiento para chicos y grandes.

El empresario francés Carlos Mongrand se aventuraría desde las tierras lejanas europeas para brincar el enorme Atlántico y llegar a tierras mexicanas en 1896 con su compañía “Misterios y Novedades”, donde presentarían un sinnúmero de obras y trucos ópticos, para después de un año se asociaría con un “monstruo” de la fotografía en nuestro país, me refiero a Salvador Toscano, director, productor y distribuidor pionero del cine mexicano, lo que le permitiría desarrollar algunas filmaciones en el estado de Chihuahua y más específicamente proyectaría algunos de esos trabajos en el majestuoso Teatro de los Héroes, teatro destruido en 1955 debido a un terrible incendio. Sin duda, en este interesante y fascinante camino, una de las escritoras que tienen autoridad en este tema, la maestra Alma Montemayor, ex catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua que lamentablemente se nos adelantó en el camino, expone en uno de sus libros clásicos de forma magistral, el desarrollo del cine en la ciudad, denominado: “Cien años de cine en Chihuahua”.

Tenemos que considerar que durante el periodo presidencial de don Porfirio Díaz Morí, época donde se empezaría a sacar a México del atolladero social, político y económico, traduciéndose en prosperidad, pero que al no concretarse ese sueño de trasformación, la Revolución Mexicana vendría a trastocar todas esas fibras nerviosas de la política el 20 de noviembre de 1910, con un saldo de muerte de más de un millón de seres humanos, sufrimiento y miseria que se prolongó durante 10 años y cuya herencia seguiría generando más tragedias con la guerra cristera de 1926 a 1929, que dejaría odio y división entre los mexicanos que para amolarla, con una profunda crisis económica. Con todas estas calamidades que se sintieron en todo el país y por supuesto en la ciudad de Chihuahua desde 1910 hasta 1930, la formidable cultura del cine empezaría a tomar forma en toda la sociedad chihuahuense que, además de ser un nuevo espectáculo, hacía distraer a la gente de sus enormes preocupaciones vividas en tiempos de las terribles guerras. No importaba si las películas que se presentaban eran mudas o con sonido, aquí lo más sobresaliente era que las imágenes se movían y entretenían al público, sobre todo los fines de semana eran los momentos más esperados para ver una función; entre los primeros cines que existieron en la ciudad, fueron aquellos que se les conocían como itinerantes, que montaban grandes carpas e iban de lugar en lugar, de pueblo en pueblo aproximadamente a finales del siglo XIX y empezando el XX, tal fue el caso de los señores Bernard y Levy, que en agosto de 1898 llegarían a Chihuahua montando el Circo Treviño, dando las primeras funciones de cinematógrafo, habiendo instalado sus carpas en el solar que actualmente ocupa el “Jardín Abraham González” (hoy Independencia y Bolívar), anteriormente a esto, ya se habían montado los primeros salones de cine, entre los que se contó el “Salón Rosas” y el vitáfono o cine hablado que se estrenaría en el Cine Alcázar en noviembre de 1929.

Esos pioneros que se instalarían en la ciudad eran caravanas donde llevaban todos los materiales necesarios para instalar sus carpas, por lo que tenían que buscar alternativas para publicitar sus espectáculos y atraer a la población ávida de distracción, entre esas alternativas estaba la contratación de músicos para animar el ambiente, o sea, se hacía un verdadero “pachangón” con cohetes que retumbaban los cielos de la ciudad de Chihuahua y por supuesto, con toda esta algarabía atraían a la población; así mismo, se les pagaba a muchachos para que por las calles se pusieran a gritar; con el tiempo, les llamaron “los gritones”, anunciando el espectáculo y por supuesto, el “chisme” corría como reguero de pólvora. Pero con todo esto, se añadirían algunos problemas que hoy en la actualidad le llamamos “técnicos”, ya que para que funcionara el cinematógrafo era necesario tener electricidad ¡Qué cosas! Sin embargo, para ese entonces era muy limitada la posibilidad de conseguir tomas para que el aparato funcionara.

Pero esto no fue obstáculo para que la función no se diera, pues con el ingenio mexicano y las llamadas “mexicanadas”, nada era imposible, lográndose tender extensiones de alambres desde tomas eléctricas, algunas muy lejanas, hasta las carpas, donde se proyectaba alguna película o se daba cierta obra de teatro; aunque este tipo de sistemas “modernos” no llegaba a ser tan seguro, pues a lo largo de esos tiempos no faltaría algún despistado que se diera uno tremendo “toque” y además, existieron casos que en medio de la función, se llegaba a incendiar las instalaciones junto con la película y el aparato, pues las cintas eran muy flamables y por supuesto, las medidas de seguridad no existían en lo absoluto. Sin embargo, al transcurrir el tiempo estos asuntos “técnicos” se empezaron a resolver, convirtiéndose el cine en un negocio redituable y varios empresarios locales empezarían a ver la posibilidad de instalar algún cine, salón o carpa para dar funciones, aunque había otro detallito que resolver, pues al principio el cine formal en Chihuahua sería visto sólo para las clases sociales altas, o sea para los “fifís” ya que para los estratos bajos éste estaba destinado en carpas, salones o algún jacalillo.

¡Cácaro!

Como preámbulo, cabe recordar aquellos cines que empezarían a ser considerados “fijos”, en la pequeña ciudad de Chihuahua, como el Centenario, que se convertiría posteriormente en el cine Colonial, ubicado en la calle Ojinaga, hoy el Teatro de la Ciudad; el llamado “Ideal”, que se establecería en Aldama y Quinta, que después sería ocupado por los “Billares Continentales”; el Apolo, en la Ocampo y Ojinaga, en el terreno donde hoy está un puesto de mariscos, llamado: “El Levanta Muertos”; El Estrella, de la Aldama y 21, hoy ocupa ese terreno el motel Bal-flo; el Alejandría, que sería levantado en el barrio bronco de la Industrial, por la avenida Hidalgo y Guerrero, ocupándose el solar en la actualidad por una casa particular; el Alcázar en su primera etapa, a espaldas de Catedral, donde hoy está la Botica Central y que posteriormente se movería a la Victoria y calle Segunda, hoy un estacionamiento de las oficinas del Ayuntamiento. Este último se clasificaría como el primer cine formal en Chihuahua, ya que se daban películas mudas de corte internacional acompañadas con música ejecutada por alguna orquesta y donde se presentara la primer película sonora; no olvidemos el lejano cine Avalos, que estaba dentro de la Fundición de Ávalos, al sur de la ciudad y no podríamos dejar de lado el Azteca, que de principio iniciaría sus actividades en la 20a. de Abajo y Ramírez y posteriormente se movería a la Ocampo y Ramírez, donde hace tiempo sería el banco Scotiabank…Esta Crónica continuará.





“El cine en Chihuahua: el comienzo”, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XIII, adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111) y si está interesado en los libros, mande un WhatsApp al 614 148 85 03 y con gusto le brindamos información.





Fuentes:

*Alma Montemayor, “Salón Rosa”, Cien años de cine en Chihuahua. Universidad Autónoma de Chihuahua.

*Archivo Histórico del Municipio de Chihuahua, Fondo Revolución, Sec. Secretaría, Caja 5, Exp. 17 “Se concede permiso a la Cía. de anuncios y diversiones La República para funciones de cinematógrafo”.

Cine Silente Mexicano, “Los primeros cines en Chihuahua”, Cine Silente Mexicano, disponible en: https://cinesilentemexicano.wordpress.com/2011/02/25/los-primeros-cines-en-chihuahua/ (consultado 12-05-2023).

*Guía Histórica de la Ciudad de Chihuahua, Francisco R. Almada.