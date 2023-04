El comportamiento tóxico en el trabajo

Por: Juan Ramón Camacho Rodríguez

Es difícil cumplir con las responsabilidades en un trabajo donde se cuenta con compañeros dedicados a molestar, a inquietar, a ir en contra de la concordia laboral en el centro de trabajo, en la compañía.

Al parecer, no hay empresa sin almas proclives a perjudicar (con chantajes, humillaciones, rumores, insultos, culpas, etc.). Pero no debería haber organización sin inteligencia para enfrentar ese problema.

Hay compañeros de trabajo que, con actitudes y acciones, tienen el objetivo de causar malestar en los demás, un malestar que no es una simple incomodidad tolerable, sino un daño serio a la estabilidad emocional y al bienestar físico.

Ese es el comportamiento tóxico presente en toda organización, un disparador de inquietudes, un generador de disgustos y, también, males en la salud física de los empleados que lo tienen que soportar cotidianamente

El ámbito laboral es uno de los contextos en donde más se padece el comportamiento tóxico, llegando a representar uno de los principales retos para el liderazgo de la organización. El problema es realmente costoso porque incide directamente en la eficiencia de las mismas.

El liderazgo, cuando es realmente inteligente, se percata oportunamente del comportamiento tóxico en el medio laboral y procede de inmediato a la corrección necesaria, porque se entiende que el desgaste emocional y físico de los trabajadores es factor contra el rendimiento.

La preocupación por la salud física y mental de los colaboradores debe tenerse muy en cuenta, primero por el valor mismo de las personas y enseguida por su desempeño en beneficio de la empresa. Hay un interés humano y un interés económico.

Con el humanismo como un principio rector de las organizaciones, el cual debe orientar la operación de las compañías, se considera la estabilidad emocional y física de las personas como un derecho de sus colaboradores.

Un liderazgo inteligente no sólo detecta el comportamiento tóxico, decide combatir con efectividad el problema. No se puede permitir que el empleado tóxico siga contaminando libremente el ambiente que debe propiciar las relaciones de armonía y colaboración.

Aunque todo esto se exponga y se repita en seminarios y talleres que las organizaciones crean y promueven para la eficiencia y el sano convivio laboral, lo cierto es que no siempre se toman las medidas pertinentes con oportunidad.

Es frecuente que el combate al comportamiento tóxico sea algo “no urgente” para los líderes. Pregunta: ¿Cuando la salud mental y física de los colaboradores será algo “urgente”? ¿Qué no debe ser el factor humano de la organización lo más importante para el liderazgo humanista?

El liderazgo inteligente es generador y promotor de un ambiente laboral óptimo para el cumplimiento de los empleados. Sin embargo, hay organizaciones sin inteligencia en su liderazgo (¡y hasta sin líder!). El colmo es que hay organizaciones en las cuáles el tóxico es el líder.