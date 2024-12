El compromiso histórico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es un referente político, educativo y social de nuestro país, esta organización gremial, no solo se concibe como un ejemplo del quehacer sindical a lo largo de la historia contemporánea de nuestra nación y de nuestro estado, sino que, además, ha sido parte sustancial de cada una de las transformaciones.

En vísperas de cumplir nuestro octogésimo primer aniversario, las y los trabajadores de la educación, reflexionamos sobre nuestro lugar en la comunidad, a la vez que, nos planteamos nuevas metas honrando nuestro origen, pero con una visión de futuro.

Eduardo Vidal Loya, primer Secretario General de la Sección 8 del SNTE, sentó un precedente en la forma de agruparnos en unidad, desde el 18 de diciembre de 1943 a la fecha, hemos sido sujetos a una metamorfosis que durante el pasar de los años nos preparó y fortaleció para ser hoy por hoy, un sindicato sólido en su esencia, convicción y determinación.

Hace apenas unos días, en compañía de mis compañeras y compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, tuve el gusto de recibir de manos del distinguido e ilustre historiador chihuahuense, el Mtro. Rubén Beltrán Acosta, el archivo histórico que compagina los grandes pasajes de la creación y consolidación de la combativa Sección 8. Grandes mujeres y hombres hicieron suya la misión de defender la escuela pública y cada uno de los derechos de las y los agremiados a esta organización sindical, en este contexto, la actual generación de 52,000 agremiados seguimos honrando esa lucha, no solo fortaleciendo cada uno de los logros obtenidos, sino también, incrementando nuestras prestaciones y algo muy importante, con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, nos hemos ganado el respeto de propios y extraños, pues es de conocimiento general que lo que afecta a un trabajador de la educación, lo defendemos todas y todos.

Estamos por concluir un año de mucha actividad, un año de inmenso aprendizaje, nuevos retos se avecinan, pero estamos listos para hacer frente a los nuevos desafíos, seguiremos tercos en el tema de salud, el hospital del ISSSTE por el que tanto hemos luchado no es un capricho, es una urgente necesidad para todas y todos los chihuahuenses y por nuestra parte defenderemos el punto hasta la última instancia, así mismo, continuaremos siendo un agente de transformación social, seguiremos apostando y defendiendo la legalidad y legitimidad de cada proceso que sea para bien de nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y de la escuela pública, prevalecerá nuestro respeto a las instituciones y por sobre todas las cosas seguiremos honrando nuestra esencia, nada ni nadie por encima de nuestros derechos, nada ni nadie por encima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este es nuestro patrimonio colectivo y no personal, los intereses deben ser los comunes y no los de unos cuantos, esa fue, es y seguirá siendo nuestra premisa y pilar de lucha sindical.





¡UNO SOMOS TODOS Y TODOS SOMOS UNO!

¡MAS FUERTES QUE NUNCA!