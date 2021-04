¡El conocimiento nos hará libres!

Es así como los líderes reales hacen de sus seguidores hombres y mujeres de bien, con futuro próspero y generadores de su propio bienestar, además de asegurar que buscarán mantener un círculo virtuoso con ese mismo principio con sus hijos y generaciones sucesivas.

He podido ser testigo, en muchos años de trabajo, de cómo personas que inician en labores de niveles iniciales de salarios han tenido oportunidad de crecer sus sueldos y a la vez desarrollar estudios de secundaria, preparatoria, carrera profesional y en ocasiones maestrías. O bien, la combinación con el mejorar el nivel educativo de sus hijos y nietos, viendo así que nuestra sociedad ha venido subiendo el nivel educativo, con gente mejor preparada y con consecuentes trabajos que han ido mejorando su nivel de exigencia y de paga en muchas industrias.

Contento de ser parte de ello, sostengo la primera frase de este escrito, donde la búsqueda de sociedades mejor preparadas es exigencia en su preparación como entrenamiento a la vida real; hacen hombres y mujeres que enfrentan la vida con mayores posibilidades de definir su quehacer y futuro de manera más amplia y afín a sus intereses más que lo que encuentren disponible.

En CHIHUAHUA FUTURA, al fomentar la “Cultura Transformadora” y a los “Emprendedores”, buscamos coadyuvar a tener jóvenes mejor preparados, alineando sus conocimientos a lo que la demanda de presente y futuro está siendo tendencia, obteniendo fondos económicos de soporte, proyectos donde se construya infraestructura para ayudar a florecer las ideas, iniciativas y nuevos negocios o productos.

Somos y seremos un fiel creyente del primer activo de nuestra sociedad, otorgándole herramientas de crecimiento y desarrollo, dándoles apoyo a su autoestima para que el futuro esté en sus manos, ya que CHIHUAHUA FUTURA se ha concebido para todos los chihuahuenses, para mejorar la ciudad y sus habitantes, que podamos todos gozar de mejores condiciones de vida gracias al esfuerzo.

Varias universidades locales ya están compartiendo la idea. Estamos desarrollando programas con ellos para fortalecer a esos futuros profesionistas y profesionales de nuestra ciudad. Y luego daremos más pasos en consolidar más niveles educativos.

La participación de los jóvenes es fundamental en el proyecto, ya que a ellos dará los primeros frutos en el corto y mediano plazo, y será fundamental para crecerlo a partir de su convencimiento.

Fuera de creencias políticas o partidistas, estamos buscando ciudad y ciudadanos que entiendan mejor su medio, sus liderazgos y lo que en verdad conviene al futuro de ellos y descendencias. Por ello estamos preocupados de que se coarte el hambre por el saber y se genere complacencia por dádivas, por compras de voluntad y por proyectos nada o poco viables que no responden al futuro que habrán de enfrentar.

Próximamente tendremos oportunidad de votar para corregir el proyecto de país libre, sin cacicazgos ni procesos que pretenden retrocedernos a donde sólo haya 1 persona que decida, que defina qué está bien y qué está mal, eso no es posible, los reyes o emperadores omnipotentes y que definían si alguien vivía o moría no son modelos de gobierno para los jóvenes de hoy, son modelos de ambiciones peligrosas que no deben subsistir.

Seamos libres siempre, aprendamos más, y apliquemos nuestro conocimiento en bien de los nuestros y nuestra comunidad, seamos bondadosos y solidarios, entendamos que toda la sociedad, independientemente de sus ingresos, creencias, color de piel o convicciones, es una sola, y su diversidad de opinión otorga oportunidades de aprendizaje también. De otra manera, nadie tendría que aportar más que una respuesta afirmativa a todo lo dicho o propuesto.

¡Seamos verdaderamente libres!